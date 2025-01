Anna Frank e il diario segreto è il film di animazione che la Rai ha scelto di mandare in onda nella Giornata della Memoria. Scopriamo insieme di cosa parla e quando sarà trasmesso.

Anna Frank e il diario segreto: un film d’animazione per non dimenticare

Lunedì 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. In questa occasione, sia l’emittente pubblica che Mediaset, hanno previsto una programmazione speciale con film, programmi e documentari dedicati alla Shoah. Nessuno infatti deve dimenticare ciò che accadde a circa 6 milioni di ebrei, massacrati dai nazisti.

Per questo sabato 25 gennaio 2025 sarà trasmesso su Rai3, in prima serata alle ore 21.20, il film d’animazione ‘Anna Frank e il diario segreto‘. La pellicola è disponibile anche in lingua inglese. Ma di cosa parla? Tutto ruota intorno a Kitty, una ragazza immaginaria con la quale Anna Frank conversa nel suo diario, che vive ad Amsterdam. Leggendo il diario, Kitty si convince che Anna sia ancora viva e la cerca per tutta Europa. Viaggiando, la giovane tornerà ai tempi in cui Anna scriveva il diario, facendo ripercorrere al telespettatori quello che passò la giovane.

Curiosità sulla pellicola

‘Anna Frank e il diario segreto sarà preceduto alle 21.15 da un’introduzione realizzata da Maria Latella insieme a Moni Ovadia. L’autrice, giornalista e conduttrice tv, introduce infatti il film di animazione evidenziandone il contesto, sottolineando caratteristiche e peculiarità dei protagonisti e accennando al tema principale che sarà l’argomento del dibattito conclusivo. Dopo il film, inquadrato nel ciclo Rai “Al cinema con…”, ci sarà infatti una discussione.

Il regista, Ari Folman, ha deciso di toccare le corde del cuore di ognuno di noi con questo film. I suoi genitori arrivarono ai cancelli di Auschwitz la stessa settimana della famiglia Frank. Un omaggio alla storia della giovane che nacque a Francoforte e si rifugiò con la famiglia ad Amsterdam, costretta a nascondersi per sfuggire ai campi di sterminio nazisti.