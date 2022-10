Daniele Liotti sarà il protagonista di una nuova fiction Mediaset che si chiama “Anima Gemella”. Come è noto, l’attore non prenderà più parte alla fiction di successo di Rai1 “Un passo dal cielo” giunta alla settima stagione. Liotti, infatti, ha scelto di abbandonare i panni della guardia forestale per intraprendere una nuova avventura. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction che sarà prodotta da Endemol Shine Italy e che vedremo prossimamente (con ogni probabilità non prima del 2023) su Canale 5.

“Anima Gemella”, nuovo progetto per Daniele Liotti protagonista di un’appassionata storia d’amore

Daniele Liotti, volto storico di Rai1 ha deciso di abbandonare i panni della guardia forestale Francesco Neri nella fiction “Un passo dal cielo” arrivata alla settima stagione. Liotti ha deciso di voltare pagina e intraprendere un nuovo progetto, stavolta con Mediaset e non più con la Rai. Non si conoscono molti dettagli in merito alla nuova fiction, ma sappiamo che sarà raccontata una intensa e tormentata storia d’amore tra i due protagonisti, con buone probabilità ambientata nel Sud Italia.

Il fulcro della storia sarà dunque un amore difficile, tormentato che dovrà superare molti ostacoli prima di approdare ad un lieto fine. La fiction sarà composta da quattro prime serate ed avrà un inizio e una fine, senza il classico “finale aperto” che preannuncia una seconda stagione. Liotti sarà un medico vedovo che si ritrova diviso tra due nuove donne, finché lo spirito della moglie inizierà a comunicare con lui.

Anima Gemella, serie tv Mediaset con Daniele Liotti: aperti i casting

Già dal mese di luglio si sono aperti i casting della fiction intitolata “Anima gemella” che avrà per protagonista proprio Daniele Liotti. Le riprese della serie tv Anima gemella prodotta da Endemol Shine Italy per Mediaset si svolgeranno a fine agosto e nel mese di settembre. Sono aperti quindi i casting alla ricerca di varie figure per confezionare il cast.

Una intensa storia d’amore di cui si conosce al momento solo il protagonista maschile, Daniele Liotti che lascia i panni di Francesco Neri di “Un passo dal Cielo” per intraprendere un nuovo percorso che sigla una nuova collaborazione con Mediaset.

La Fiction Anima Gemella sarà diretta da Francesco Miccichè.