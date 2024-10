Angelina Mango è visibilmente emozionata dal successo che sta vivendo nel panorama del Pop italiano, grazie anche alle ottime vendite dei biglietti per il suo tour europeo nei club.

Tuttavia, alcuni fan dell’ex concorrente di Amici hanno iniziato a esprimere preoccupazione per il suo benessere psicofisico, commentando sotto i nuovi post della cantautrice lucana, nei quali lei condivide le emozioni che sta provando durante questa intensa esperienza in tour.

Tra i momenti salienti della tournée, ha fatto particolarmente discutere una foto accompagnata da un messaggio di auguri dedicato al suo fidanzato e chitarrista ufficiale. Inoltre, hanno attirato l’attenzione alcuni video in cui Angelina riceve una sorpresa speciale: la visita, tra il pubblico dei suoi concerti, degli ex compagni di Amici 22, Cricca e Ramon Agnelli.

Angelina Mango regna nel Pop: é burnout per il sold-out?

Dopo la prima posizione raggiunta al vertice della sezione dei singoli più venduti in Italia, nella classifica di vendite Fimi, con il brano “Per due come noi” featuring Olly, la giovane Angelina torna a parlare ai fan dei suoi successi. Ma non solo.

Riattivatasi a mezzo social, su Instagram, l’ex allieva cantautrice di Amici fa sapere di essere “troppo emotiva per tutto questo”. Un messaggio sibillino sul successo che desta la preoccupazione generale nei fan che aldilà degli incassi stellari lei sia in stato di burnout, “provata dal punto di vista fisico e psicologico” – come griderebbe un commento social aggregante. L’ultimo “preoccupante” messaggio di Angelina Mango arriva tra le righe di un carousel-post che la immortala nel mezzo della doppietta di tappe all’Atlantico di Roma: gli ultimi show segnano per la bionda popstar il tutto esaurito!

Angelina celebra l’amore in tour: il post romantico

Con le foto del nuovo post condiviso in rete, che ne immortala le emozioni al cardiopalma vissute nelle tappe del doppio sold out romano, l’inarrestabile Angelina sorprende i fan. In particolare a destare clamore sulla cantautrice lucana é il suo scatto dedicato all’amore che la lega al fidanzato e chitarrista sul palco dei suoi live, Antonio Cirigliano.

La foto che fa il giro del web la vede alle prese con la celebrazione dell’amore con il musicista, mentre la Mango impugna un bicchiere e lui ha in mano dei dolci: é il momento del brindisi di rito di buon compleanno all’amato collega, Antonio, che compie 25 anni.

sono troppo emotiva per tutto questo pic.twitter.com/0xmmzQLJCz — angelinamango (@angelinamango_) October 13, 2024

Tra le altre immagini virali del doppio sold out registrato alle due date di live all’Atlantico, sui social, destano poi clamore generale anche dei curiosi video-frame.

In tournée, arrivano per la Mango gli ex Amici

Nel dettaglio, da TikTok e nei vari social c’é grande esultanza per i video che i fan di Angelina condividono della sua Réunion con Ramon Agnelli e Cricca sul palco romano. Nel momento divenuto virale in rete, il ballerino Ramon e il cantante Cricca si scatenano a suon di canti in coro sulle note della musica dell’ex compagna di studio ad Amici, Angelina Mango.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴Cricca, entrato al posto di Alena nella scuola, evade per andare al concerto di Angelina Mango🔴#AMICI24 #amicispoiler pic.twitter.com/OHgBH3HQJO — sere (@euforiapatia) October 13, 2024

Segno, nel sentiment predominante dei messaggi dei fan del trio di artisti, che un sentimento di amicizia leghi ancora Angelina, Cricca e Ramon, anche dopo lo spazio e il tempo condivisi nel mezzo della competizione al celebre talent show di Maria De Filippi.