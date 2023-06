Angelina Mango, dopo il secondo posto di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un momento davvero magico. La sua “Ci pensiamo domani” è tra le canzoni più trasmesse dalle radio e ascoltate su Spotify. Un ritmo incalzante e trascinante che ha conquistato anche il Pride Milano 2023 dove è stata ospite condividendo un toccante messaggio sull’amore universale.

Angelina Mango con Ci vediamo domani al Pride Milano 2023

Sulle note di “Ci pensiamo domani” Angelina Mango ha conquistato il Pride Milano 2023. Il lungo corteo partito da Piazza della Repubblica fino all’Arco della Pace si è concluso con una grande festa in musica che ha visto esibirsi sul palcoscenico anche la figlia di Mango reduce dalla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi. Un’ovazione per la giovanissima interprete che sul palcoscenico ha condiviso con il pubblico un bellissimo messaggio d’amore.

“La prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è stato l’amore, le scelte mosse dell’amore, i gesti mossi dall’amore” – ha esordito Angelina. La cantante parlando d’amore ha poi confessato:

Crescendo ho capito che ci vuole anche coraggio ad amare, perché l’amore fa male. Così mi sono imposta di non avere mai paura, di avere coraggio. Questo ho potuto farlo perché sono libera, sono fortunata. Conosco la strada e ho una macchina per attraversarla. Mentre milioni di persone ancora oggi non hanno questa fortuna. È paradossale, ma l’amore a molte persone costa e questo a me fa paura.

Il messaggio sull’amore universale di Angelina Mango al Pride Milano 2023

Un bellissimo messaggio quello di Angelina Mango al Pride Milano 2023 sull’amore universale. La cantante ha aperto il suo cuore confessando anche le sue paure:

Ho paura del buio, dei fantasmi, dei mostri, degli insetti, delle isole, degli aerei, delle moto. Ho paura dei crostacei, dei ladri, degli squali, dell’ansia, dell’insonnia, degli attacchi di panico. Ho paura di un sacco di cose, ma non ho paura di amare. E ognuno di noi dovrebbe avere la fortuna di non avere paura di amare.

Poi ha sottolineato tutta la sua gioia per essere presente al Pride Milano 2023 concludendo il suo discorso con una promessa:

Io sono piccola, ma essere qui è per me un onore gigante. E la presenza di tutti voi è il gesto d’amore per eccellenza, il più grande che possiamo fare. Io vi ringrazio e vi prometto che mi impegnerò ogni giorno per convincere la gente ad avere paura del buio, tanto chi ama è luminoso.

Ecco il video: