Un’ottima notizia per i tantissimi fans di Angelina Jolie, icona del cinema contemporaneo e, in particolare, di Maleficent, uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni. La conferma che tanti aspettavano da tempo è finalmente arrivata: ecco cosa si sa, al momento, a riguardo.

Maleficent: da un capolavoro Disney una delle saghe cinematografiche più suggestive e spettacolari degli ultimi anni

Maleficent, uscito in Italia con il titolo completo Maleficent – Il segreto della bella addormentata, è un film del 2014 diretto dal debuttante Robert Stromberg. E’ la versione in live action del capolavoro firmato Disney La bella addormentata nel bosco (1959). La Jolie vi compare sia fra gli interpreti principali che come produttrice esecutiva. La pellicola ha avuto un sequel, altrettanto riuscito, nel 2019, Maleficent – Signora del male.

In entrambi i film la brava e bella ex moglie di Brad Pitt veste i panni alquanto vistosi della cattivissima fata Malefica e, inutile sottolinearlo, lo fa talmente bene da aver reso il personaggio iconico.

Dato il successo, erano in tanti a chiedersi se ci sarebbe stato un ulteriore capitolo della saga e se, nel caso, la Jolie ne avrebbe di nuovo preso parte. Ebbene, l’attesa è finta!

Angelina Jolie conferma: sarà di nuovo la strega Malefica

E’ stata la stessa attrice statunitense a confermare non solo la lavorazione, già in corso, del terzo capitolo di Maleficent, ma anche il suo ritorno nelle vesti della perfida protagonista. L’artista ha ammesso che si tratta di uno dei suoi ruoli preferiti e pertanto tornerà sul set molto volentieri.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull’inedito Maleficent, quindi non si sa quando uscirà al cinema né i particolari sugli altri membri del cast e sulla trama. Tuttavia, trattandosi di un successo a livello planetario, siamo pronti a scommettere che le notizie trapeleranno prima del previsto. Noi di SuperGuidaTv, come sempre, non mancheremo di informarvi non appena ci saranno novità.