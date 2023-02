Chi lo avrebbe mai detto? Andrea Dal Corso ha chiesto a Teresa Langella di sposarlo! Una proposta di matrimonio originale e particolarissima fatta in elicottero. Nessuno forse avrebbe scommesso su questa coppia: lui infatti le dice no nel programma della De Filippi “Speciale, Uomini e Donne – La Scelta”, però poi ci ripensa.

Andrea Dal Corso ha chiesto a Teresa Langella di sposarlo: la proposta in elicottero

Insomma, era proprio destino che questi ragazzi stessero assieme. A distanza di quattro anni dal momento fatidico in cui Andrea dice “No” a Teresa nel programma della De Filippi, ora arriva invece una proposta di matrimonio tra le più belle e originali degli ultimi tempi. La coppia ha condiviso il momento sul loro profilo Instagram che vi mostriamo.

La proposta di matrimonio di Andrea Dal Corso a Teresa Langella

Andrea dal Corso per chiedere in sposa la sua amata Teresa ha noleggiato un elicottero: destinazione un’isoletta delle Seychelles, dove su una spiaggetta c’era scritto: “Terry, vuoi sposarmi?”. La Langella tra le lacrime, il fiato corto e visibilmente emozionata ha risposto di Si!

Il post su Instagram ha raggiunto quasi i 400 mila likes e nella didascalia del post di Dal Corso, è stato scritto quello che Andrea ha detto a Teresa sull’elicottero:

“In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo. Il cocco per me rappresenta la maternità mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Sebbene, io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere insieme a te per sempre. Forse in quest’isola serve un nuovo primato, quello dell’amore più grande al mondo”. Quindi, sotto di loro, è apparsa la domanda scritta sulla sabbia: “Terry, vuoi sposarmi?”.

La Langella si è immediatamente sciolta e tra le lacrime ha sussurrato: “Non ci credo. Mai pianto così tanto in tutta la mia vita”

La risposta di Teresa Langella su Instagram:

“E chi se lo sarebbe mai aspettato. Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’emozione così grande… ferma il tempo. Ho detto sì… all’uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli. Ti ho detto sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”.

Andrea e Teresa stanno insieme dal 2019: Teresa tronista di Uomini e Donne lo scelse nel programma tra mille dubbi e ansie. Lui le rispose di no, perchè non si sentiva pronto per un passo così importante e decisivo come il matrimonio. Tuttavia a distanza di pochi giorni ci ripensa e ritorna sui suoi passi… Il resto è storia!