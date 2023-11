Checco Zalone arriva in prima serata su Canale 5 con lo spettacolo Amore + Iva. Dopo la trionfale tournée nei teatri, lo show dei record del comico e regista pugliese diventa di tutti con la messa in onda in chiaro. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che hanno accompagnato Zalone in questo evento teatrale!

Amore + Iva di Checco Zalone, stasera in prima serata su Canale 5

Stasera, martedì 14 novembre 2023 dalle ore 21.34 appuntamento con “Amore+IVA”, lo spettacolo dei record dell’amatissimo Checco Zalone trasmesso in prima serata su Canale 5. Dopo aver registrato il tutto esaurito in giro per l’Italia, l’evento teatrale del 2023 approda in prima serata su Canale 5 offrendo così a tutti gli italiani la possibilità di vedere lo show comodamente da casa. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, Zalone racconta la realtà con la consueta ironia portando in scena racconti, imitazioni, musica e parodie, proposti con il suo personalissimo e inimitabile stile caratterizzati da un linguaggio dissacrante, sempre incisivo e originale.

Sul palcoscenico Zalone ha portato in scena personaggi divertenti che ridono di se stessi e degli altri declinandoli con estro e creatività attraverso un sapiente uso dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività. Artista unico del panorama italiano, Zalone nelle sue molteplici vesti di attore, cantante e musicista coinvolte il pubblico tra risate e sorrisi, ma anche momenti di riflessione che sfociano anche nella commozione.

Checco Zalone in tv con Amore + Iva

Sul palcoscenico dell’Arena di Verona, Checco Zalone nello show “Amore + Iva” non è da solo. Con lui, infatti, i musicisti Antonio Iammarino, alle tastiere; Felice Di Turi, alla batteria; Egidio Maggio, alla chitarra; Pierpaolo Giandomenico al basso, ma anche tre performer Alice Grasso, Kristyna Kachtikova e Maurizio Bousso

Lo spettacolo Amore+IVA è scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, ed è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Lo show ha girato buona parte d’Italia con 21 date a Milano, 14 a Roma e 2 all’Arena di Verona. Non solo, lo spettacolo ha varcato anche i confini italiani conquistando la Svizzera con tre date sold out. Lo show dei record con un totale di 111 repliche, tutte esaurite, e 350.000 biglietti venduti!

L’appuntamento con Amore + Iva di Checco Zalone è per martedì 14 novembre su Canale 5.