Torna Amore Criminale in prima serata su Rai3. Il programma che racconta e ricostruisce le terribile storie di violenza sulle donne e femminicidio riparte con una nuova stagione. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 16 novembre 2023.

Amore Criminale, nuove storie di femminicidio su Rai3

Giovedì 7 dicembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata su Rai3 con una nuova puntata di Amore Criminale, il programma condotto da Emma D’Aquino e dedicato a storie di femminicidio. A distanza di 16 anni dalla prima edizione, le storie di donne uccise continuano a tenere banco su tutte le pagine dei quotidiani nazionali ed internazionali. Nel 2023 sono state 105 le donne vittime di femminicidio da parte dei fidanzati, compagni e mariti. Il format del programma non è mai cambiato: denunciare il tragico fenomeno cultura della violenza sulle donne, ma anche accogliere le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

Nella puntata di stasera, giovedì 7 dicembre 2023, Emma D’Aquino è pronta a raccontare e ricostruire la terribile storia di Marianna, vittima di femminicidio.

Amore Criminale, la storia di femminicidio di Marianna

Il femminicidio di Marianna è al centro della quarta puntata di Amore Criminale. Marianna, una donna di 43 anni, è stata uccisa dall’ex fidanzato a Padova. La vita di Marianna è come quella di tantissime altre donne: lavora in una fabbrica dove ricopre il ruolo di capo turno. Luigi, l’ex fidanzato, è un operaio interinale assunto a tempo determinato nella stessa azienda. I due si conoscono proprio sul posto di lavoro: Marianna resta colpita dalla riservatezza dell’uomo con cui intreccia una relazione che la porta in breve tempo anche ad una convivenza.

Proprio durante la convivenza i due si rendono conto delle differenze caratteriali. Marianna ama uscire, frequentare le amiche e viaggiare, mentre Luigi è un uomo freddo e solitario. Un giorno Luigi decide di chiudere la relazione invitando la ex a dargli tutti i regali. L’8 giugno del 2019 Marianna si presenta all’incontro con il collega Paolo, ma la furia omicida di Luigi è più forte di tutti. L’uomo uccide la donna con 19 coltellate e ferisce anche Paolo. Luigi è stato condannato per l’omicidio di Marianna e il tentato omicidio dell’amico Paolo alla pena di vent’anni di reclusione con sentenza definitiva.

L’appuntamento con Amore Criminale 2023-2024 è tutti i giovedì in prima serata su Rai3.