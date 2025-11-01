Al via la nuova stagione di Amore Criminale 2025, il programma che racconta le tragiche storie di donne vittime di femminicidio. Anche quest’anno a condurre la nuova edizione è Veronica Pivetti. Scopriamo quando in va in onda e le novità.

Amore Criminale stagione 2025, quando va in onda

Da martedì 4 novembre 2025 torna in prima serata su Rai3 una nuova stagione di Amore Criminale 2025 per dare voce alle vittime di femminicidio. Il programma, condotto da Veronica Pivetti, è dedicato alle storie di donne vittime della violenza maschile. Nato nel 2007, il format è diventato nel tempo un punto di riferimento nel racconto televisivo della violenza di genere, con la finalità di sensibilizzare il pubblico invitandolo ad una riflessione collettiva su un dramma che continua a segnare la società italiana.

Nel corso degli anni Amore Criminale ha raccontato storie vere di vittime di femminicidio restituendo dignità e memoria alle vittime grazie a testimonianze dirette, documenti, ricostruzioni e approfondimenti. La narrazione, anche in questa stagione 2025, è affidata alla sensibilità e fermezza di Veronica Pivetti capace di mantenere sempre un equilibrio delicato tra il racconto televisivo e il rispetto per il dolore delle persone coinvolte.

"Quante volte le donne decidono che devono credere per forza a quello che dice l'altro?" Le donne possono nascondere grandi ferite. Quando l'amore diventa ossessione, possesso, violenza.

Amore Criminale 2025, anticipazioni e dove seguirlo in tv e Raiplay

La prima puntata della stagione 2025 di Amore Criminale condotto da Veronica Pivetti è incentrato sulla storia di Giovanna Frino, uccisa il 16 dicembre 2022 ad Apricena, in provincia di Foggia. La donna lavorava in un bar del paese, mentre il marito, disoccupato, viveva una profonda frustrazione che si trasformava in gelosia morbosa e in comportamenti violenti. Per diversi anni Giovanna è stata vittima di umiliazioni, insulti, pedinamenti e violenze psicologiche. Il suo era un amore malato, intrappolato in un circolo di paura e controllo. Poi il tragico finale: il marito la uccide con tre colpi di pistola davanti agli occhi di una delle figlie allora appena diciassettenne. L’ennesimo caso di violenza che, come molti altri raccontati nel corso degli anni programma, mette in luce la difficoltà delle vittime di liberarsi da relazioni tossiche e l’importanza del sostegno della comunità e delle istituzioni.

Amore Criminale – Storie di femminicidio è realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, che da anni affiancano la produzione per garantire l’accuratezza delle ricostruzioni e la sensibilità nel trattamento delle testimonianze.

L’appuntamento con la nuova stagione di Amore Criminale 2025 è dal 4 novembre in prima serata su Rai3 e in modalità streaming e on demand su RaiPlay.