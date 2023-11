Giulia De Lellis è pronta a condurre un nuovo programma dal titolo “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“. La showgirl e influencer condurrà questo esperimento in cui 4 coppie si scambieranno i partner. Vediamo insieme come funziona e dove andrà in onda.

“Amore alla prova” arriva su Real Time con Giulia De Lellis

Dopo ‘Matrimonio a prima vista‘ e ‘Primo appuntamento‘, su Real Time arriva un nuovo programma dedicato alle coppie. Si tratta dell’ “Amore alla prova- La crisi del settimo anno” che, come dice il titolo, vede come protagonisti quattro coppie che arrivate al settimo anno decidono di scambiarsi i rispettivi partner per 14 giorni. Alla conduzione ci sarà Giulia De Lellis accompagnata dallo psicologo Davide Radavelli che indagherà nelle loro vite per capire che effetti avrà sulla loro relazione questo switch. La prima puntata è prevista per mercoledì 15 novembre alle ore 21.25 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, Sky canale 160 e 161.

Chi sono le 4 coppie

Sul sito di Real Time è possibile già vedere delle brevi clip di presentazione delle quattro coppie che parteciperanno al programma.

Jenifer e Tomaso. Jenifer, italo-brasiliana di 31 anni, gestisce un negozio di abbigliamento mentre Tomaso, 29enne di Firenze, è pilota di rally. I due stanno insieme da 15 anni e si sono conosciuti a scuola. Lei poi ha scoperto un tradimento da parte di Tomaso e dopo lui le ha chiesto di sposarla ma un mese e mezzo dopo, Jenifer ha scoperto un secondo tradimento. Partecipano al programma per capire che direzione prenderà il loro rapporto.

Lorena ed Emanuele. I due sono sposati dal 2009, Lorena ha 38 anni ed ha tradito Emanuele che ha 46 anni. Si sono conosciuti nel 2007 in un locale di salsa ed è stato un colpo di fulmine. Lei ha spiegato di avere avuto una gravidanza pessima, di avere una smania di controllo verso suo marito che è rimasto un ragazzino senza capire che si era venuta a creare una famiglia. Lorena dopo tre anni si è sentita sola e ha iniziato a frequentare un ragazzo che le ha dato attenzioni. Emanuele li ha scoperti mentre si baciavano ed è stato un duro colpo. Cosa succederà nel programma? Lorena non si dà freni: “Potrei vivere emozioni con un ipotetico altro uomo“.

Monia e Ugo. Ugo ha 47 anni, è un farmacista di Napoli ma vive a Roma. Da 8 anni sta con Monia che ha 33 anni ed è italo-marocchina. Monia è una mamma e ha già una figlia avuta da una precedente relazione, così come Ugo. I due hanno avuto una figlia, Diamante, e sono una famiglia allargata. La donna ha spiegato di sentirsi frustata perché non è considerata, dato che Ugo è un mammo e la tratta come se fosse un papà. Per due mesi sono stati separati in casa e hanno depositato un accordo di separazione. Poi si sono riavvicinati per amore della famiglia ma come coppia ancora devono ritrovare quella passione iniziale.

Valentina e Massimiliano. Valentina ha 30 anni e ha due negozi di abbigliamento mentre Massimiliano è modello e speaker radiofonico. I due stanno insieme da sette anni e hanno avuto diverse crisi. Lei è molto gelosa e anche insicura, infatti dichiara: “Non è facile trovare un ragazzo come lui, ma è facile trovare una meglio di me“. Questa paura la porta a opprimere Massimiliano che a volte per non discutere preferisce andarsene di casa.