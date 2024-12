Belen Rodriguez torna in tv con ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno‘. Il programma mostrerà quattro coppie che cercano di superare un momento difficile anche grazie all’aiuto della psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno con Benel Rodriguez

Con il nuovo anno torna Belen Rodriguez in tv con ‘AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO‘. La conduttrice, attrice e imprenditrice digitale non sarà sola in questa nuova avventura ma sarà affiancata da Maria Luigia Augello che cercherà di aiutare quattro coppie che si trovano in crisi. Dopo il successo dello scorso anno, la nuova edizione andrà in onda da mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 21.30 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Ma di cosa parla Amore alla prova? Si tratta di un vero esperimento sociale in cui 4 coppie in crisi decidono di scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con il nuovo compagno con cui affronterà una vera e propria convivenza. Belen Rodriguez li seguirà passo dopo passo raccontando le loro vicissitudini, pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e ad aiutarli.

Al termine dell’esperimento, ogni coppia avrà convissuto con un altro partner vedendo sotto una luce diversa il proprio rapporto e decidendo che cosa fare della propria vita. Torneranno a vivere con il proprio partner o preferiscono terminare la loro storia d’amore dato che le lacune e le mancanze sono troppe?

Numero puntate

In totale saranno 5 le puntate. Lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, vedrà la presenza della dottoressa Augello che seguirà le coppie da un punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Le quattro coppie di coniugi ‘reali’ non potranno sentirsi né confrontarsi fino al termine delle cinque puntate della durata ciascuna di un’ora. Le puntate saranno disponibili anche in anteprima streaming su discovery+.