Hanno appassionato i telespettatori diventando protagonisti di un triangolo amoroso insieme ad Aka7even nella scuola di Amici 20 e ora che il talent si è concluso, Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno fatto sapere che continuano a frequentarsi. L’occasione è una serie di post, che i due giovani hanno condiviso sui loro profili social in queste ore. In particolare, tra le storie di Martina Miliddi su Instagram, la ballerina appare immortalata insieme al cantante Renda, mentre i due si godono un giro in auto.

Raffaele Renda e Martina Miliddi di Amici, intimi

Nella celebre scuola di Maria De Filippi, Raffaele Renda e Martina Miliddi si erano palesati attratti l’uno all’altra, dopo che la ballerina aveva avviato una lovestory con Aka7even per poi avere una crisi con quest’ultimo, culminata con l’interesse mostrato dalla latinista per l’altro cantante. Ma alla fine, nella celebre scuola non è esplosa alcuna lovestory importante nel triangolo amoroso, per la scelta dei tre artisti di dedicarsi ai loro percorsi di studio intrapreso in tv nella danza e nel canto. Ma a quanto pare la frequentazione intima tra Martina Miliddi e Raffaele Renda è esplosa dopo il talent.

In queste ore, infatti, la latinista ha postato alcune storie su Instagram, in cui lei figura per la prima volta a mezzo social insieme a Raffaele Renda. I due nelle immagini esclusive sono ritratti mentre siedono l’uno al fianco dell’altra a bordo di un’auto, con alla guida il cantante. Un dettaglio che conferma che tra i due giovani talenti la frequentazioni avviata al talent-show di Maria De Filippi stia proseguendo a gonfie vele e non si esclude che essa non possa evolvere in un amore importante.

A conferma della frequentazione che i due giovani artisti hanno ripreso dopo la celebre scuola, circola intanto in rete anche una video-diretta in cui Raffaele dichiara che sta imparando a conoscere Martina, per poi aggiungere sibillino: “Se son rose fioriranno”.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché nasca una nuova lovestory tra i due ex concorrenti di Amici 20, l’edizione più fortunata del talent di Maria De Filippi e che ha registrato una serie di importanti record. Tra questi il record della finale, rivelatasi la più vista in assoluta tra tutte quelle precedenti registratesi nella storia del talent-show.