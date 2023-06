Tutto è pronto per stasera per Amici – Full Out. I talenti di Maria De Filippi si sono ritrovati al Rock in Roma per un concerto per i loro fan. Ecco i nomi dei cantanti e dei ballerini che vi hanno preso parte oltre a quello degli ospiti che vedremo salire sul palco. Ecco oltretutto l’attesissima scaletta del concerto che vi abbiamo già anticipato quando il tutto è stato registrato mostrandovi, grazie alla collaborazione con Amici News, qualche video in anteprima.

Amici – Full Out, i protagonisti della serata: ecco chi sono

Chi sono i protagonisti di Amici – Full Out, il concerto trasmesso questa sera su Italia 1 che vede salire sul palco i volti del talent di Canale 5? Ebbene vedremo esibirsi:

Aaron

Angelina

Cricca

Federica

NDG

Niveo

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Oltre a loro vi saranno anche diversi ballerini della scuola di Amici 22 ovvero:

Alessio

Gianmarco

Maddalena

Mattia

Megan

Ramon

Samu

Conduttori della serata? Nicolò De Devitiis insieme a: Isobel Kinnear e Giulia Stabile.

Gli ospiti della serata: chi approderà sul palco?

A fare irruzione sul palco saranno però anche alcuni ospiti. In primis tre prof ovvero: la ‘cattivissima’ Alessandra Celentano, pronta a mettere tutti alla sbarra, Lorella Cuccarini che poi si esibirà con Olly ed Arisa. Oltre a loro interverrà sul palco anche Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

Amici – Full Out: la scaletta della serata

Dopo un ingresso sul palco piuttosto scoppiettante la scaletta di Amici – Full Out prevede:

Mattia pronto a danzare sulle note di Trumpets

Angelina che canta il suo singolo Voglia di Vivere

l’arrivo di Alessandra Celentano

Wax pronto a cantare il suo singolo dal titolo Turista per sempre

Samu che balla sulle note di Mamacita

Aaron che canta Universale

Maddalena che balla Anche fragile

Cricca che canta una cover ovvero Just the way you are

l’arrivo di Lorella Cuccarini

l’intervista doppia a Giulia Stabile e Isobel con sorprese sulle risposte delle due ballerine

Lorella Cuccarini e Olly si esibiscono insieme sulle note de La notte vola

Federica che canta Scivola

Tommy Dali e NDG per il loro singolo insieme dal titolo Miss

Ramon che danza Pakita

Piccolo G che canta Acquario

l’arrivo di Maria De Filippi ovvero di Vincenzo de Lucia

Megan che balla Crazy in love

Niveo che canta Scarabocchi

Isobel e Gianmarco che ballano insieme Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto che danzano sulle note di Human

Angelina che canta 9 maggio

Gianmarco che danza sulle note di Las Vegas

Federica che canta Proud mary

Isobel che danza sulle note di Be Italian

Wax che canta Laurea ad Honorem

Maddalena che danza sulle note di Nera

Cricca che canta il suo singolo dal titolo Se mi guardi così

Alessio che danza Fire On Fire

Piccolo G che canta Hai delle isole negli occhi

Ramon che balla lo Schiaccianoci

Niveo che canta Ma che freddo fa

Arisa che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Non vado via

NDG che canta Fuori

Samu che balla Cenere

Tommy Dali che canta Finisce bene

Megan che balla Bon apetite

Aaron che canta una cover ovvero Somebody to love

Wax che canta il suo singolo dal titolo Anni 70

Maddalena che balla This is me

Angelina che canta Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta pronti ad esibirsi insieme sulle note di Crazy little thing called love

A chiudere la serata ci penserà Olly cantando: Farei tutto con te.