Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della Semifinale in onda questa sera -sabato 6 maggio 2023 in prima serata su Canale 5? Quali talenti arriveranno a giocarsi la Finale e pertanto la vittoria del programma? Ecco tutti gli spoiler su ospiti, prove, momenti esilaranti liti ed eliminato grazie alla nostra collaborazione con Amici News. E’ giunto il momento di scoprire tutto grazie alla registrazione odierna, registrazione che doveva essere effettuata giovedì 4 maggio, ma, causa contagi da Covid all’interno del cast, è stata rinviata e per giorni non si è fatto altro che parlare di ciò sui social.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della Semifinale

Chi ha chiamato Maria De Filippi per la Semifinale di Amici 22? Settimana scorsa a tener banco sono stati Enrico Brignano, con un monologo sulla possibilità di fare il prof del talent nella prossima edizione, ed Emma Marrone che ha presentato il nuovo singolo intitolato Mezzo Mondo. Questa settimana? Arisa potrebbe presentare il suo nuovo brano così come potrebbe far ritorno anche Stash per lanciare la sua nuova avventura. Oppure? Ci sono altri artisti? Molti attendono ancora Elodie.

Ospiti:

Arisa: che presenta il nuovo singolo dal titolo Non vado via

che presenta il nuovo singolo dal titolo Non vado via Il Volo che canta un medley e finisce con Grande Amore

canta un medley e finisce con Grande Amore Enrico Brignano

Amici 22: le manche, le sfide e i dettagli

Tre squadre e sei allievi. A duellare sono rimasti per il team Zerbi – Cele: Isobel e Aaron; per il tema CuccaLo: Angelina e Maddalena e per il team TodArisa: Wax e Mattia. Chi ha dovuto aprire le danze durante la Semifinale? Quali squadre si sono fronteggiate per prime?

Ebbene la formula è completamente cambiata. Invece di essere in balconata, le squadre erano a bordo pista. Tre i tavoli posizionati dove sedevano i prof con i loro allievi. Ciascun team poteva decidere l’allievo da mandare sul campo di battaglia. Per decidere quale squadra aveva il “boccino” per dare via alla manche ciascun componente si esibiva per 50 secondi. I professori delle relative squadre hanno schierato in primis:

Isobel per team Zerbi-Cele

Angelina per CuccaLo canta Crudelia

Mattia per TodArisa

A vincere è stata: Isobel. Il boccino è andato a Zerbi-Cele

Prima sfida: Isobel vs Wax che canta Tutta mia la città. Vince Isobel

Seconda sfida: Angelina vs Isobel

Terza sfida: Aaron vs Mattia

Quarta sfida: quanto di sfida hip hop tra Isobel e Maddalena. I giudici dicono che questa sera si è vista la differenza tra le due ballerine. Isobel è nettamente superiore.

Vince la sfida la squadra Zerbi – Cele. Aaron e Isobel finiscono davanti alla commissione e Isobel accede alla Finale.

Seconda manche: i dettagli

I prof delle rispettive quadre schierano:

Aaron

Maddalena che balla sulle note di Chandelier

Mattia che vince il boccino per TodArisa

Prima sfida: Mattia vs Aaron e vince Mattia

Seconda sfida: Mattia vs Maddalena e vince Mattia

Arisa e Todaro ottengono il punto e possono mandare Wax e Mattia davanti ai giudici. Mattia approda così in Finale. Durante la sfida tra i due Wax ha cantato Ballerine e guantoni, il suo singolo.

Guanto di sfida tra i prof: arriva un nuovo e inatteso bacio

Questa settimana il guanto di sfida è stato solo trai CuccaLo e Zerbi-Cele. Arisa e Todaro ahimé non hanno partecipato perché Arisa si è esibita presentando il suo nuovo singolo.

A vincere sono stati i CuccaLo lo sulle note di “Brividi” di Blanco e Mamood, ma a lasciare tutti di stucco sono stati Zerbi e la Cele che si sono baciati. I due prof – i più crudeli della scuola – hanno ballato un valzer e Isobel e Mattia, che avevano già la maglia della Finale, si sono divertiti ad imitarli.

Terza manche: cosa è accaduto?

I prof hanno schierato per il boccino:

Aaron

Angelina

Wax

Vince Angelina è il boccino va ai CuccaLo

Prima prova: Angelina vs Aaron e vice Angelina

Seconda prova: Angelina canta Tammurriata nera vs Wax e vince Angelina. Durante l’esibizione di Wax lui le dedica la canzone e i due si abbracciano. Maria specifica ancora una volta che tra i due c’è solo una bellissima amicizia.

Vincono i CuccaLo e finiscono davanti ai giudici Maddalena e Angelina. La cantante approda in Finale.

Quarta manche: niente boccino e sfida libera

Nell’ultima manche – la quarta – senza boccino si sono esibiti:

Wax canta Anni 70

Aaron canta Universale

Madda balla Gossip dei Maneskin. Alla fine Maddalena si commuove e Wax le si avvicina per darle conforto, nonostante i vari litigi settimanali tra i due, litigi che abbiamo visto nel daytime.

Successivamente rimangono a sfidarsi solo: Aaron e Wax

Come sono stati decretati i finalisti?

Chi dei vari team arrivava per primo ad agguantare, in ogni manche, 2 punti poteva portare i suoi due allievi della squadra davanti alla giuria per esibirsi. Era poi la giuria a decretare il finalista.

Mattia diventa finalista subito con 2-0-0 per la squadra TodArisa

Isobel 2-1-1. Appena presa la maglia della Finale la ballerina piangeva, ma sembrava sofferente e secondo le talpe si toccava sia il braccio che il fianco sinistro. Dopo la pausa è stata vista con un asciugamano dentro la felpa dorata.

Angelina 2-0

In generale davanti ai giudici, durante tutta la serata, per accedere alla Finale: Angelina ha cantato Ci pensiamo domani, Wax, invece Ballerine e guantoni e Anni 70 mentre Aaron: Visione Led e Universale. In generale: Aaron ha cantato Somebody to love mentre Angelina, durante la serata, oltre al pezzo di Marrah, ha cantato anche Acqua tonica e una canzone in napoletano. Maddalena, invece, ha ballato sulle note di Tutta colpa mia di Elodie, Un briciolo di Allegria di Blanco e Mina. Mattia ha ballato Taki taki

Ballottaggio finale: i talenti a rischio eliminazione

Cbi è finito al ballottaggio finale? Wax e Aaron. Stasera scopriremo chi di loro accederà alla Finale. Secondo voi Maria manderà a casa uno dei due cantanti e porterà tutti e due alla Finale settimana prossima?

Altre news?

Maddalena è stata eliminata definitivamente. Per lei non ci sarà la possibilità di giocarsi la Finale. A sfidarsi per vincere il circuito ballo saranno Mattia e Isobel che nella registrazione odierna ha vinto anche la prova Tim.

Chi sono i talenti di Amici 22 in Finale?