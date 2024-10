Cosa è successo ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la quarta puntata in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5? Ecco tutti gli spoiler su ospiti, sfide ed esibizioni. Un’altra entusiasmante puntata del talent dell’ammiraglia Mediaset ci attende. Cosa vedremo in tv? Dalle anticipazioni della registrazione odierna sono emerse diverse cose particolarmente interessanti che influenzeranno sicuramente il cammino dei talenti della nuova classe.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni sugli ospiti in studio

La prima anticipazione importante sulla puntata di Amici di Maria De Filippi del 20 ottobre 2024 riguarda gli ospiti. Chi ha convocato la padrona di casa? Settimana scorsa ha fatto ritorno in studio Virginio per presentare il suo ultimo singolo dal titolo Amarene, oltre a lui anche Fiorella Mannoia. Con Emma Marrone in America, non possiamo pensare che Maria De Filippi l’abbia convocata né in veste di giudice, né di ospite musicale per presentare la seconda parte del suo album. Quindi su chi puntiamo? Un altro ex concorrente storico del programma ha lanciato un nuovo singolo. Di chi stiamo parlando di Riccardo Marcuzzo. Ci sono comunque molti altri amici di Maria De Filippi desiderosi di promuovere i loro progetti. Diana Del Bufalo, ad esempio, potrebbe passare a lanciare il suo prossimo progetto nei teatri.

Bando alle ciance. Ecco gli ospiti di Amici 24 per la puntata del 20 ottobre.

ospite musicale :

: giudici di ballo e canto:

Amici 24, gara canto: la classifica e le esibizioni

Cosa è accaduto durante la gara canto?

