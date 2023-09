Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 1°ottobre 2023 su Canale 5? Ecco in ANTEPRIMA ESCLUSIVA le ultime notizie, emerse dalla registrazione odierna, su ospiti, prove sostenute dai vari allievi, giudizi del professori, eventuali discussioni o liti e news in generale su quanto vedremo andare in onda.

Amici di Maria De Filippi: ospiti 1° ottobre 2023

Cosa è accaduto nella registrazione di Amici di Maria De Filippi per la puntata in onda domenica 1° ottobre 2023 dalle 14.00 circa su Canale 5? Ecco cosa ci hanno svelato le talpe di Amici News sugli ospiti presenti in puntata e le varie prove che hanno affrontato i ragazzi. Settimana scorsa, nella prima puntata del pomeridiano del talent, vi erano diversi ospiti provenienti dallo sport, dal mondo del cinema italiano e dal mondo musicale. Abbiamo visto: Annalisa, Stash, Angelina Mango, ma anche Francesco Arca e Tananai oltre a Ciro Immobile. Questa settimana? Angelina aveva annunciato il suo ritorno per presentare il nuovo singolo, ma attendiamo la conferma che sia in questa puntata e non nelle prossime. Chi altri vi sarà?

Le prove per i nuovi talenti

In settimana Rudy Zerbi, sanzionando Holy Francisco per quanto detto nella scorsa puntata su di lui, ha proposto al cantante di portare a termine un compito, quello di esibirsi sulle note di Sere Nere di Tiziano Ferro. Anna Pettinelli ha giudicato però l’assegnazione iniqua e ha detto al suo alunno che non gli avrebbe fatto sostenere la prova.

Alessandra Celentano, invece, ha assegnato prove a diversi ballerini. Verranno realizzate in studio?