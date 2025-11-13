Siamo ancora qui per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e le anticipazioni in merito alla puntata che vedremo in onda domenica 16 novembre 2025 su Canale 5? Cosa accadrà? Ecco i nomi degli ospiti approdati in studio e fortemente voluti dalla padrona di casa oltre che tutti gli spoiler sulle sfide e sulle varie prove sostenute dai ragazzi che attualmente compongono la classe di Amici 25. Curiosi di scoprile con noi? Ecco cosa ci hanno raccontato le talpe in base alla registrazione odierna.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni 16 novembre: i nomi degli ospiti

Emma Marrone, Irama, Annalisa, Ornella Vanoni, Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio, Sarah Toscano, Mida, Giordana Angi e molti altri. Tutti loro sono già approdati ad Amici di Maria De Filippi come ospiti del pomeridiano domenicale di quest’anno. Chi ha invitato questa settimana la padrona di casa nonché preside indiscussa della scuola più spiata d’Italia? Ecco chi vedremo in qualità di:

giudici:

ospiti musicali:

Amici 25, sfide: chi è stato eliminato?

Come sono andate questa settimana le nuove sfide? Cosa è accaduto tra i ragazzi della scuola di Amici 25 e gli sfidanti? Tutti salvi.

Michelle : sfida vinta e andata in onda nel day time di mercoledì 12 novembre.

: sfida vinta e andata in onda nel day time di mercoledì 12 novembre. Opi ha fatto l’esame. Tutti i professori gli hanno dato la sufficienza.

Paola:

Pierpaolo: sfida vinta e andata in onda nel day time di mercoledì 12 novembre.

In sfida la prossima settimana: Maria Rosaria e Pierpaolo. Michelle e Riccardo per il canto.

Gara canto: la classifica di questa settimana

Cosa è accaduto durante la gara canto? La classifica è stata così creata in base alle esibizioni odierne:

primo posto: Gard

secondo posto:

terzo posto:

ultimo posto: Michelle

Gara ballo: come è andata ai ballerini di Amici 25?

La classifica della gara ballo vede:

primo posto: Alex

Secondo posto:

Terzo posto:

ultimo posto: Maria Rosaria

Inediti presentati

Sono finalmente stati presentati gli inediti di:

Michelle

Gard

Angie

Plasma

Opi

Prossima settimana verranno presentati gli altri inediti.

