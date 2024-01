Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2024? Quali saranno gli ospiti, le prove e le news? Ecco gli spoiler che ci hanno fornito le talpe di Amici News sulla puntata registrata oggi e che vedremo domenica a partire dalle 14.00 circa su Canale 5? L’attesa è tanta. Soprattutto dopo l’uscita di Mew e Matthew gli occhi sono tutti puntati sul talent Mediaset che ogni gennaio, ad ogni rientro dalle festività, ci attende con ricchi colpi di scena. L’anno scorso, ad esempio, vi era il Capodanno Gate.

Amici di Maria De Filippi, gli ospiti di domenica 14 gennaio

In studio ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti sono approdati diversi personaggi del mondo della musica e della televisione. Abbiamo rivisto o meglio riabbracciato anche numerosi ex concorrenti del talent. Solo nell’ultima puntata andata in onda, ad esempio, abbiamo visto Giordana e Tancredi. Cosa accadrà domenica? C’è chi si aspetta di vedere Biondo insieme a Stefano Accorsi e Fabio De Luigi per presentare un film, chi, invece, si aspetta di vedere Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Angelina Mango o Annalisa anche solo in qualità di giudici perché vuole vedere Maria De Filippi fare loro un bel in bocca al lupo per l’avventura a Sanremo. Le talpe di Amici News ci hanno però svelato che in studio sono approdati:

ospite musicale :

: giudici:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23, le sfide di Kumo e Giovanni

Dopo aver perso nella sfida giudicata dai prof e da Marcello Sacchetta, sfida vinta da Dustin, Kumo e Giovanni hanno appreso che dovranno affrontare una sfida così come è accaduto a Petit e Martina. Come è andata?

La classifica della gara canto

Ecco, invece, come è andata, questa settimana, la gara tra i cantanti. Oltre alla classifica possiamo leggere i brani portati sul palco dai vari ragazzi.

primo posto:

Gara ballo: come è andata?

Come è andata la gara di ballo? Con quali musiche o coreografie si sono messi alla prova i ballerini della scuola? Ecco la classifica e le prove svolte.