Cosa succederà ad Amici di Maria De Filippi? Le anticipazioni della puntata in onda domenica 1 dicembre 2024 che possiamo fornirvi ci svelano tutte le news su: ospiti, sfide, classifiche, liti e, visto che non guastano mai, anche qualche gossip. Ecco tutti gli spoiler su quanto vedremo andare in onda domenica pomeriggio, tra le 14.00 e le 16.00 circa, sull’ammiraglia Mediaset.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: tutti gli ospiti

Di personaggi famosi ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti ne sono già arrivati parecchi. Nelle scorse settimane abbiamo visto: cantanti, attori, presentatori, giornalisti, produttori ed ex allievi che hanno preso parte alle varie sfide e gare interne in qualità di giudici o semplicemente hanno presentato il loro ultimo disco. Se proviamo a fare, come al solito, qualche ipotesi su chi potrà essere da Maria il 1 dicembre possiamo forse fare i nomi di chi non abbiamo ancora visto in studio come: Renga, Nek, Gerry Scotti, Giorgia – anche se è impegnata con X Factor, Achille Lauro, Fabrizio Moro e molti altri. Tra gli ex allievi invece? Ad avere un brano in uscita o appena uscito sono in tanti: da Briga a Wax, da Albe a Riki passando per Tommy Dali.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Gli ospiti del 1 dicembre che vedremo in puntata sono:

ospiti musicali:

giudici delle gare o delle sfide:

Amici 24, sfide: il destino di Luk3 e Teodora

E’ stata una settimana molto difficile per Luk3. Anna Pettinelli l’ha messo notevolmente sotto pressione annunciandogli una nuova sfida da affrontare qualora avesse superato quella già in programma per essere arrivato ultimo in classifica domenica scorsa. Come sono andate le sfide di Teodora e Luk3? Cosa è accaduto?

prossime sfide:

La classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto?

Gara ballo: chi è risultato essere il migliore?

Ecco la classifica stilata dopo la gara di ballo tra i ballerini della classe

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante a registrazione terminata +++