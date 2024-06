Amici, casting 2024-2025: come partecipare alla nuova edizione

Sogni di diventare un prossimo allievo di Amici? Vediamo insieme come partecipare ai casting per entrare nella scuola e far parte della nuova edizione del talent, sempre condotta da Maria De Filippi.

Amici, al via i casting per cercare nuovi talenti

Amici23 è stato vinto da Sarah Toscano che in finale ha battuto la ballerina Marisol, vincitrice del circuito danza. La giovane ha avuto un percorso di crescita costante e ha mostrato cosa vuol dire studiare e prepararsi ogni giorno nella scuola di Amici. Non si tratta infatti solo di un talent che va in onda, prima tutti i giorni e la domenica pomeriggio e poi in prima serata con il serale. Al servizio di ballerini e cantanti infatti ci sono dei professionisti che con la loro competenza formano i nuovi talenti del panorama musicale e di quello del ballo.

In questi mesi la produzione è al lavoro per formare la nuova classe di Amici24. Ma come partecipare ai casting? Chiunque voglia coltivare il proprio sogno e provare a entrare nella scuola può semplicemente compilare il modulo che è presente sul sito di Wittytv. Nella sezione casting si dovrà avere a portata di mano codice fiscale, 2 foto (una in primo piano e una a figura intera, e un video delle proprie abilità). Come spiegato nel form al momento della compilazione: “deve essere un video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove sei ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il video costituisce un criterio di preselezione“.

Possono partecipare anche i gruppi, negli anni passati ad Amici sono state lanciate anche delle band (vedi i The Kolors). Si potrà allegare alla domanda anche una breve descrizione di sé e dei propri profili social (instagram, facebook e youtube).

I primi provini

Chi verrà selezionato dopo la fase di candidatura online, verrà poi chiamato dalla produzione per le audizioni e ulteriori provini che si terranno per tutta l’estate nelle principali città italiane. Solo con la puntata che andrà in onda in autunno su Canale 5 scopriremo poi la nuova classe.