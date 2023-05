Si è conclusa ieri sera con la vittoria di Mattia Zenzola la 22esima edizione del talent Amici ideato e condotto da Maria De Filippi. Una stagione di grandi successi, la finalissima ha ottenuto un risultato molto importante in termini di ascolti tv, i dati Auditel ci dicono che sono stati ben 4.860.000 i telespettatori che hanno visto il programma, pari al 29.3% di share. Successi soprattutto per la conduttrice durante uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla morte dell’amato marito, l’indimenticabile giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo.

Amici: a vincere è soprattutto Maria De Filippi

La signora della tv in questi anni, con Amici, ha dimostrato di quanto sia fondamentale per la società e per la tv investire sui giovani. Investire sì! Perché Amici, come del resto anche gli altri programmi ideati e condotti da Maria De Filippi, sono prodotti dalla Fascino PGT, società di produzione che fa capo alla conduttrice.

I talenti lanciati dal talent di Canale 5

In tanti anni, la De Filippi, ha lanciato centinaia di giovani talenti, che oggi, in ambito musicale e in quello della danza, sono tra gli artisti più apprezzati e richiesti dal grande pubblico. Elodie, Emma, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Elena D’Amario, LDA, Antonino, Giuseppe Giofrè, Marco Carta, Valerio Scanu e tanti altri.

In poche parole, la De Filippi con Amici da oltre vent’anni svolge il lavoro di talent scout più prezioso per la nostra tv e per il panorama musicale italiano. Amici oggi è paragonabile a una grande casa discografica che ogni anno sforna talenti che occupano i primi posti nelle classifiche musicali.

Ad Amici il sorriso di Maria De Filippi non è mai mancato

Tutto questo, Maria De Filippi lo porta avanti da anni, ma quello che ha caratterizzato l’edizione 2023 del talent più amato e seguito della tv italiana è stato l’anno più difficile per la conduttrice a livello personale. La morte improvvisa del marito, il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo ha segnato profondamente l’animo della De Filippi, che nonostante tutto non ha fatto trasparire le difficoltà nell’andare avanti in una professione che spesso ti chiede di sorridere anche quando non si ha voglia.