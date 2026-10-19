Ad Amici 26 Samurai Jay è uno dei nuovi responsabili artistici e oggi, a nemmeno due settimane dall’inizio del programma, ha fatto capire di non essere uno di quelli da ingannare facilmente. Come mai? Cosa è accaduto? Samurai Jay ha convocato immediatamente Erness in saletta per parlare con lui e gli ha fatto sentire il suo singolo, presentato come inedito, sottolineando che così inedito non era.

Amici 26, Samurai Jay contro Erness: “Questo non è un inedito”

Primo intoppo ad Amici 26. Samurai Jay ha subito fatto capire di non essere l’ultimo arrivato e di non essere pronto a farsi fregare dai giovani talenti che sono entrati nella scuola più spiata del piccolo schermo. Così, nel day time di oggi, abbiamo assistito al colloquio tra Samurai Jay ed Erness in merito al singolo inedito di quest’ultimo. Lo stesso singolo che gli ha permesso di superare le selezioni ed ottenere la maglia del programma condotto da Maria De Filippi.

Cosa è accaduto? Samurai Jay ha fatto sentire un pezzo del brano e un pezzo di un altro brano spagnolo. Nonostante non ci fosse bisogno di ulteriori prove, già con il solo ascolto si capiva benissimo tutto, il nuovo responsabile artistico del talent di Canale 5 ha presentato anche la perizia chiesta ai tecnici e sottolineato alcuni aspetti che invalidavano l’inedito. Se Erness l’avesse presentato come un tributo ad un altro brano, sottolineando di aver scritto lui le parole, sarebbe stata una cosa diversa. Le parti più importanti che connotano ciascuno dei due brani sono molto simili, se non identiche.

Erness è rimasto senza parole. Impossibile controbattere contro le evidenze e la perizia degli esperti. Samurai Jay gli ha chiesto di non prendere più in giro né lui, né la produzione. Molti si sarebbero aspettati, a questo punto, un bel provvedimento o addirittura l’espulsione. Così non è stato.

Il responsabile artistico ha preferito dare una seconda opportunità all’allievo. Ha rinnovato la fiducia accordatagli e gli ha detto di non puntare più su quel brano. Meglio agire come se non fosse mai esistito. I due si sono abbracciati ed Erness ha lasciato andare le lacrime. Riuscirà il giovane a ripartire da zero e a dar prova del suo talento cancellando completamente l’errore commesso? Riuscirà a scrivere un nuovo inedito, completamente da zero, senza prendere altri spunti?

Cosa è accaduto dopo il colloqui in saletta tra Samurai Jay e l’allievo?

Dopo essere uscito dalla saletta di canto Erness è corso in casetta e senza parlare con nessuno dei suoi compagni di classe, si è buttato sul letto visibilmente preoccupato. Eppure il responsabile artistico non ha preso altri provvedimenti contro di lui. Gli ha solo chiesto di far finta che quel singolo non sia mai esistito e di non utilizzarlo più nel programma, ma gli ha rinnovato la fiducia e gli ha chiesto di lavorare ed impegnarsi.