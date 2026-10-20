Nella scuola di Amici 26 è giunto il primo provvedimento disciplinare dell’anno. Samurai Jay ha deciso di sospendere per una settimana Erness. Cosa è accaduto? Le cose non si sono fermate a quanto abbiamo visto ieri nel day time? Pare proprio di no. Nonostante gli avesse accordato la fiducia e lo avesse rispedito in casetta per lavorare, evitando di usare quel singolo “copiato”, Samurai Jay ha voluto approfondire le indagini e ha scoperto qualcosa che non gli è affatto piaciuto.

Amici 26, arriva il primo provvedimento disciplinare

Nella scuola di Maria De Filippi, ovvero ad Amici 26, arriva il primo provvedimento disciplinare dell’anno. Samurai Jay ha sospeso per una settimana Erness. Cosa è accaduto? Dopo il colloquio avuto in precedenza, in cui Samurai Jay informava il suo allievo di aver scoperto che il singolo con cui era entrato nella scuola non era affatto inedito, nonostante la fiducia accordata, il responsabile artistico ha deciso di indagare in maniera approfondita sugli altri brani proposti dal ragazzo. Il risultato? Sono emerse altre “copie”. Insomma tra i brani presentati non ci sono veri e propri inediti, ma tributi o adattamenti. Peccato però che Erness abbia presentato i brani come inediti.

Molti telespettatori si sarebbero aspettati che il ragazzo venisse eliminato immediatamente dalla scuola. Alcuni desideravano la sua eliminazione già ieri, quando ancora l’accusa di possibile plagio riguardava solo un singolo.

Samirai Jay ha voluto capire come mai. Cosa potesse essere accaduto, cosa avesse spinto Erness a presentare brani “copiati” per ottenere un posto nella scuola di Maria De Filippi. L’allievo ha raccontato un breve parte della sua vita e di come prima di entrare ad Amici 26 stesse lavorando per mantenersi, dedicando alla musica ogni momenti libero. Erness ha dovuto rimboccarsi le maniche fin da piccolo e non ha avuto grandi possibilità per studiare, comporre e registrare le sue canzoni.

Dopo il colloqui il responsabile artistico ha preso una decisione importante e invece di eliminare l’allievo, ha comunque deciso di rinnovargli la fiducia e di dargli una nuova possibilità. Ecco il perché del provvedimento disciplinare e non dell’espulsione.

La decisione di Samurai Jay

Cosa ha richiesto Samurai Jay? Il responsabile artistico di Amici 26, la scuola di Maria De Filippi, ha sospeso Erness per una settimana. L’allievo non potrà prendere parte alle lezioni come gli altri e non potrà lavorare con i professionisti della scuola. Nonostante ciò avrà a disposizione dei maestri e dei tecnici per creare un singolo che sia davvero inedito e dar prova così del suo talento.

Leggi anche Samurai Jay vs Erness, il rimprovero per il singolo copiato.