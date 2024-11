Una nuova sfida si apre tra i talenti scoperti da Maria De Filippi, per la stagione di Amici 24, e vede Senza Cri sbaragliare la concorrenza dei cantanti. La prova, che anticipa il rilascio dei primi brani proposti dalla classe-canto in corsa, si disputa a colpi di ascolti in streaming e ha inizio su Spotify Italia.

Senza Cri batte tutti, la nuova sfida di canto ad Amici 24

La gara dei primi inediti di Amici 24 di Maria De Filippi è appena iniziata e, intanto, già appassiona i fedeli telespettatori di Amici. A poche ore dal pre-debutto dei primi singoli dei cantanti in corsa ad Amici.

Tra gli inediti al pre-debutto di nuovi singoli, su Spotify Italia, a sbaragliare la concorrenza è Madrid di Senza Cri, registrando all’attivo oltre 2.066 streaming in 24 ore circa. Con il dato di stream rilevato la cantautrice anticonformista è, così, la prima della classe-canto a superare quota 1.000 e la soglia dei 2.000 stream.

L’andamento al pre-debutto su Spotify

La competizione tra i cantanti di Amici 24 vede, poi, Parigi in motorino di Luk3 classificarsi sul secondo podio, con 2.013 ascolti in riproduzione di streaming. Medaglia di bronzo per il terzo classificato nell’ordine di gradimento in streaming su Spotify, Ilan Muccino: il figlio d’arte di Gabriele Muccino raggiunge con Mezzocielo quota 1.486 ascolti.

Fuori dalla Top 3, il quarto classificato è Standard, brano proposto da Vybes, che raggiunge i primi 1.430 ascolti al pre-debutto. L’inedito Perché di Chiamamifaro è quinto classificato e ha ottenuto 1.270 stream, 12 stream in più rispetto a A un passo da me di TrigNO. Il cantante è sesto, a quota 1.258 ascolti.

Non ce la fanno a raggiungere il traguardo dei 1.000 ascolti su Spotify, le proposte di Nicolò Filippucci e il noto tiktoker, Diego Lazzari, al settimo e ultimo gradino della classifica: i brani Non mi dimenticherò e Il cielo è viola sono ultimi classificati, quindi, al di sotto dell’aspettativa dei fan dei due cantanti in corsa ad Amici.