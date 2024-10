Tra gli allievi di Amici 24 Diego Lazzari ha conquistato i fan facendosi vedere vulnerabile. In crisi, dopo la puntata, l’allievo ha avuto modo di parlare con Maria De Filippi. Nel momento più difficile per lui, mentre era in balia delle insicurezze e vedeva tutto nero, infatti, Diego ha trovato in Maria una confidente. Il video del loro confronto è divenuto virale.

Amici 24, Diego Lazzari teme il fallimento dopo il successo

Nella scuola di Amici 24 Diego Lazzari ha avuto un piccolo momenti di crisi. Dopo aver conquistato la popolarità e un notevole seguito social, il giovane si è ritrovato a fare i conti con le sue paure, soprattutto quella del fallimento. Lavorare e cantare nella scuola di Amici 24, davanti al pubblico presente in studio non è stato affatto facile per lui che era, invece, abituato a cantare da solo, in camera sua, per poi postare i video sui social. Ad accrescere dubbi e paure è poi stata anche la penultima posizione nella classifica della gara canto.

Visibilmente giù di morale, Diego ha girovagato un po’ per la casetta e la scuola senza saper bene cosa fare, poi, grazie all’intervento di Maria De Filippi, ha potuto sfogarsi con lei ed ammettere. “Qua rispetto a TikTok è molto diverso, c’è un sacco di gente. Sicuramente però TikTok mi ha aiutato, ero molto più timido prima. Devo capire perché qua mi c**o così tanto addosso“.

Le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi, pronta ad accorrere in aiuto dell’allievo, ha cercato di far capire al giovane. “Volevo parlarti per capire cosa hai, sei preoccupato? Hai l’ansia di non riuscire? Hai l’ansia di essere meno forte degli altri? Come mai hai l’ansia? Secondo me, senza nulla togliere a TikTok e ai social, qui però è diverso, no? Qui ti tocca dimostrare che sei anche altro”.

La conduttrice lo sprona a mettersi in discussione e a mostrare il talento attraverso lo studio del canto. Maria ha poi aggiunto: “Quando faccio il tuo nome la gente ti applaude perché ti conosce dai social. Ma qua devi dimostrare anche altro. Per questo hai l’ansia. Le tue paranoie magari si possono convertire in quando canti“.

Le parole di Maria De Filippi sono risultate essere piuttosto importanti. Come sempre la conduttrice è sembrata essere di grande supporto. Ora, a quanto pare, dovrà affrontare le sue paure e i suoi dubbi in sala prove confrontandosi con la canzone da preparare per la prossima puntata ovvero: “Imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni.