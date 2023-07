Amici 23 quando inizia e quando sarà trasmessa in tv la nuova classe? Anche se in piena estate, Mediaset ha già svelato la data di messa in onda della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Tra ballerini e cantanti, presto saranno svelati i nomi degli allievi che concorreranno per il Serale. Scopriamo insieme quando inizia Amici 23 e quali sono le principali novità.

Amici 23 con Maria De Filippi, quando in tv la nuova classe

Amici 23 ci farà compagnia a partire dal prossimo autunno. La classe infatti sarà annunciata nel corso della puntata di domenica 17 settembre 2023 su Canale 5. Maria De Filippi presenterà al pubblico da casa e a quello in studio, i nuovi allievi. Le selezioni sono in corso quindi non si conoscono ancora i nomi di chi potrà sedersi sull’ambito banco. Il daytime dovrebbe iniziare a partire dal giorno dopo, lunedì 18 settembre. Amici è un punto di riferimento nel palinsesto Mediaset. Anche lo scorso anno ha fatto registrare importanti risultati in termini di ascolti. La finale, vinta dal ballerino Mattia Zenzola, è stata infatti seguita da quasi 5 milioni di telespettatori per il 29.35 di share.

Amici 23 professori e corpo di ballo: cosa sappiamo

Alcuni professori potrebbero non essere confermati per la nuova edizione di Amici 23. Alcune indiscrezioni vedono lontano dal talent Raimondo Todaro (che però ha smentito un suo ritorno nel cast di Ballando con le Stelle) e Arisa (vorrebbe partecipare a Sanremo e dedicarsi alla sua carriera musicale). Ancora non si conoscono gli insegnanti che prenderebbero il loro posto. In dubbio anche Lorella Cuccarini (che dovrebbe però essere confermata) ed Emanuel Lo. Le uniche certezze sembrerebbero essere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Nel corpo di ballo, dopo la gravidanza e l’infortunio, dovrebbe ritornare Giulia Pauselli. Anche la ballerina Francesca Tocca si è ripresa da un brutto infortunio che l’ha tenuta ferma alcuni mesi. Nel cast potrebbe esserci anche Mattia Zenzola: spesso Maria De Filippi ha premiato alcuni allievi con contratti da professionisti all’interno del programma.