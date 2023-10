Kumo ha già conquistato il cuore degli italiani. Il ballerino, che fa parte della classe di Amici 23, nel daytime andato in onda ieri (giovedì 5 ottobre) ha raccontato perché si chiama così. Una storia toccante che ha colpito i suoi compagni. Vediamo insieme cosa ha detto.

Kumo racconta il suo passato e spiega il suo nome d’arte

Kumo è entrato nella scuola di Amici scelto dal professore Emanuel Lo. Il ragazzo, come è scritto nella bio presente su Witty, ha 22 anni è originario di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Di sé ha detto: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”.

Il vero nome di Kumo è Tiziano ed è fidanzato. Nella puntata pomeridiana di Amici, in onda su Canale 5, il ballerino ha voluto spiegare ai compagni Holden ed Ezio come è nato il suo nome d’arte:

“Io 4-5 anni fa ho fatto un incidente, persi il rene. Ho passato 5 minuti e rischiavo di morire io. In ambulanza, in sala operatoria, nella stanza d’ospedale, ho visto dei ragni. Ero maggiorenne in ospedale, al San Camillo di Roma, ero da solo e non potevano vedermi i miei genitori perché avendo avuto un collasso polmonare rischiavano che mi passassero qualcosa involontariamente che mi potesse far avere una ricaduta. Mi potevano vedere solo da una finestrella. Quando sono tornato a Gaeta, raccontai questa storia a una mia amica, molto fissata con i manga giapponesi e la lingua. Lei ha cercato come si diceva in giapponese ragno e italianizzato era Kumo. Da quel momento è diventato il mio nome d’arte. Sono fiero del mio nome perché mi ricorda quello che ho passato“.

Il percorso di Kumo nella scuola di Amici

Kumo all’interno di Amici sta provando a far conoscere il suo stile essendo dotato di un buon movimento apprezzato anche dalla Celentano. Al momento nella classifica dei professori di ballo si piazza al quarto posto, dietro a Dustin, Marisol e Sofia. Domenica scorsa si è esibito sulle note di una canzone di Irama e Rkomi dal titolo ‘Gravità’.

Per i giurati Garrison e Irma di Paolo, il ballerino si è piazzato al quinto posto. Oggi invece è stata registrata la puntata che vedremo l’8 ottobre, con le anticipazioni di Amici che già sono in rete.