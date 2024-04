Amici oggi, giovedì 25 aprile 2024, non va in onda. Il day-time del talent show, trasmesso dal lunedì al venerdì, si prende un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al suo posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop ad Amici 23: perché non va in onda oggi, 25 aprile 2024

Cambio di programmazione in casa Mediaset per la giornata del 25 aprile. Salta il consueto appuntamento con il day-time di Amici23, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e Donne. I telespettatori dovranno attendere qualche giorno per scoprire quali saranno i prossimi guanti di sfida e le emozioni che provano gli allievi rimasti in gara. I cantanti e i ballerini si preparano in vista del serale in programma sabato 27 aprile.

Il talent show quindi si prende un giorno di ‘vacanza’, come accaduto ogni anno, in occasione delle festività. Oggi 25 aprile 2024 si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia, noto anche come Festa della Liberazione. Amici non verrà trasmesso, come successe in occasione delle feste di Natale e di quelle di Pasqua. I protagonisti del talent torneranno a farci compagnia venerdì 26 aprile alle ore 16.10 su Canale 5. Nella giornata di oggi si registrerà la nuova puntata e assisteremo ad una nuova eliminazione (sono infatti 8 gli allievi in lotta per la vittoria finale).

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Ma cosa andrà in onda al posto del day-time di Amici 23? Vediamo insieme come cambia il palinsesto Mediaset in questo giorno di festa. Il pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato a ‘La Promessa‘. Saranno trasmessi, l’uno dietro l’altro, l’episodio numero 147, 148 e 149 della prima stagione della soap che inizierà alle 14.21 fino alle 17.00. Salta quindi anche il consueto appuntamento con Uomini e Donne.

Una giornata interamente dedicata alle fiction dato che in prima serata, su Canale 5, non ci sarà l’Isola dei Famosi. Al suo posto andrà in onda ‘Terra Amara’, con gli episodi numero 199, 200 e 201.