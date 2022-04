Nella sesta puntata del Serale di Amici 21 è stato eliminato LDA. Ecco le parole del giovane cantante, le reazioni di Nunzio e degli altri concorrenti del talent di Maria De Filippi, ma soprattutto le parole della conduttrice e il retroscena su Gigi D’Alessio.

Amici 21 eliminato LDA: la forte reazione di Nunzio

Dopo una sfida al cardiopalma, dopo un breve discorso in casetta dove Nunzio era convinto di uscire e chiedeva a LDA di dare il massimo, all’annuncio di Maria De Filippi riguardante l’eliminato dalla scuola, il ballerino di Raimondo Todaro ha avuto una forte reazione.

“No no no Maria, non deve uscire Luca. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu?” Queste le prime parole di Nunzio. Quando LDA – appena eliminato da Amici 21, ha provato a calmarlo, Nunzio ha reagito ancora peggio. Per questo è intervenuta subito Maria De Filippi. Perché a quanto pare Nunzio non ha nemmeno ascoltato LDA che gli diceva: “Mi fai parlare, fermati. Io non ci sto più con la testa, tu ci sei. Siamo tutti forti qua dentro”.

Le parole di LDA dopo l’eliminazione

Dopo giorni e giorni di crisi profonda, LDA, pur arrabbiato per non essere riuscito a reagire come voleva, ha ammesso: “È palese agli occhi di tutti il fatto che non sono più Luca, quello del pomeridiano, non c’è più”.

LDA, guardando in faccia i suoi compagni d’avventura ha poi aggiunto: “Siete stati una seconda famiglia, tutti. Vi porterò nel cuore tutta la mia vita. Avete fatto migliorare Luca come persona, tutti”. Importanti anche le parole rivolte alla conduttrice: “Maria ti volevo ringraziare, mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone, mi hai fatto essere Luca. Punto”.

Maria De Filippi e il retroscena su Gigi D’Alessio

Salutando LDA, Maria De Filippi ha svelato un aneddoto sul padre del giovane, Gigi D’Alessio, dicendo: “Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro. Nonostante abbia il mio cellulare e io ho il suo. Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest’anno”

LDA, ha subito risposto: “Va beh questa è maleducazione però!”. Tutti si sono immediatamente messi a ridere. La tensione del momento si è stemperata in un secondo. Per questo e per molti altri motivi LDA lascerà un bel vuoto all’interno della casetta di Amici 21. Come andrà nelle prossime puntate? Ormai mancano solo 3 sabati sera e poi sapremo chi vincerà l’edizione dell’amatissimo talent di Canale 5.