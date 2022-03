Cosa accadrà ad Amici 21 secondo le anticipazioni riguardanti la prima puntata del Serale del talent di Maria De Filippi? Stasera, sabato 19 marzo 2022, prenderà il via, su Canale 5, la seconda fase del programma e come ospiti vi saranno: Elisa e Nino Frassica oltre a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Principe di Savoia e Stash nei panni di giudici. Due le eliminazioni previste. Ecco cosa sappiamo grazie a quanto trapelato dalla registrazione avvenuta giovedì sera.

Amici 21 Serale: cosa succederà nella prima puntata?

La seconda fase del talent di Canale 5 sta per prendere il via. Sabato 19 marzo, su Canale 5, andrà in onda l’attesissima prima puntata che in realtà è già stata registrata. Secondo quanto annunciato dalle talpe de il vicolodellenews pare proprio che la sfida si accenderà sin da subito e vedrà duellare allievi e professori tra guanti di sfida e prove ritenute non eque.

*Attenzione Spoiler*

La prima manche verrà vinta dal team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e ad andare al ballottaggio saranno: Albe, Dario e Alice. Alla fine, però, ad avere la peggio e a dover lasciare la scuola sarà proprio quest’ultima. La ballerina voluta da Veronica Peparini terminerà così il suo percorso nella scuola di Amici 21.

La seconda sfida vedrà contrapporsi invece il team di Zerbi e della Celentano con quello di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. A vincere saranno ancora i primi due e i loro allievi. Ad andare al ballottaggio saranno: Christian, Sissi e Nunzio.

Spazio poi ad una terza sfida dove Zerbi e Todaro, la Celentano e la Cuccarini si daranno una sorta di rivincita. Ad avere la peggio sarà questa volta il team di Zerbi e della Celentano e ad andare al ballottaggio saranno: Lda, Leonardo e Gio Montana.

Come finirà? Difficile a dirsi. Dalla seconda manche rimarrà il ballerino Christian, dalla terza il cantante Gio Montana. Entrambi si scontreranno tra di loro per poter rimanere all’interno della scuola e poter approdare alla seconda puntata del Serale di Amici 21. Come succedeva l’anno scorso Maria De Filippi ha comunicato le eventuali decisioni della giuria e l’eventuale eliminazione ai ragazzi mentre erano già in casetta. Per questo motivo il secondo eliminato lo scopriremo solo sabato sera durante la messa in onda del talent.

Amici 21: i siparietti tra i prof

Tre sfide, due eliminati e tantissima tensione. A stemperare un po’ ci penseranno comunque i professori regalando momenti di puro trash. Come?

In primis con il guanto di sfida in cui Todaro e la Cuccarini daranno vita a Grease mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vestiti da suore daranno vita a Sister Act.

Todaro, invece, regalerà un bel cannocchiale a Rudy per vedere meglio sua moglie Francesca quando balla.