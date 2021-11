Cosa accadrà ad Amici 21? Cosa dicono le anticipazioni della puntata in onda domenica 7 novembre 2021 su Canale 5 a partire dalle 14:00? Nella scuola di Maria De Filippi faranno capolino due ospiti davvero importanti. In primis Roberto Saviano e poi Loredana Bertè. A quest’ultima, che è anche stata giudice del Serale del talent nelle passate edizioni, spetterà l’arduo compito di giudicare i cantanti così come hanno già fatto: Ermal Meta, Giorgia e Nek.

Amici 21 anticipazioni puntata del 7 novembre: sfide e liti

Mercoledì 3 novembre 2021 è stata registrata una nuova puntata di Amici 21 che il pubblico dell’ammiraglia Mediaset vedrà andare in onda domenica 7 novembre 2021 a partire dalle 14:00. Secondo quanto anticipato dalla pagina Amici News, su Twitter, si è scoperto che LDA e Serena hanno brillantemente superato le rispettive sfide e si sono tenuti la maglia.

Non sarà comunque una bella giornata per LDA che oltre alle critiche di Anna Pettinelli, che così continuerà a litigare con Rudy Zerbi, riceverà, proprio sul suo inedito, le critiche di Loredana Bertè.

Niente sfida per Guido. Raimondo Todaro dovrà attendere ancora un po’ perché lo sfidante del ragazzo si è infortunato. Nel frattempo gli animi si surriscalderanno comunque perché Todaro e la Celentano finiranno per litigare sia su Serena che su Mattia. La Celentano ne avrà per tutti. A suo dire Serena avrebbe dovuto perdere la sfida perché l’altra ragazza meritava più di lei. Mattia, invece, le apparirà piuttosto noioso.

I voti di Loredana Bertè: brutte notizie per Nicol

Spetterà a Loredana Bertè giudicare gli inediti dei ragazzi. La cantante, ascoltandolo tutti, premierà soprattutto Luigi con un bel 10. Secondo posto? Sissi con un bel 9 e terzo per Ale con un otto e mezzo. A seguire?

Alex 8

Albe 7.5

Tommaso 7

Simone 6.5

LDA e REA 6

Nicol 5

Proprio contro LDA la Bertè esprimerà il giudizio più pesante dicendogli che è noioso e banale. Come reagirà il ragazzo?

Amici 21: gli aggettivi per i concorrenti e le coppie di innamorati

Le talpe del Vicolodellenews.it hanno rivelato come durante la registrazione Albe e Serena, Luigi e Carola, si siano dati man forte a vicenda e si siano avvicinati parecchio per scambiarsi qualche gesto d’affetto.

Fra loro, però, a destare l’attenzione degli appassionati di gossip sarà soprattutto Mattia. Per colpa di alcuni bigliettini nascosti in dei palloncini, così come voluto da Maria De Filippi, si scoprirà che il ballerini di Raimondo Todaro ha una cotta per Giulia Stabile. Come la prenderà la ballerina professionista?

Sempre attraverso altri bigliettini è stato chiesto agli allievi di Amici 21 di definire i compagni con un aggettivo. A quanto pare è emerso che: