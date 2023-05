Cresce l’attesa per la finale di Amici 2023, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. 4 i concorrenti finalisti: Angelina Mango, Isobel, Wax e Mattia. Tra di loro c’è il vincitore della ventiduesima edizione del talent show. Chi sarà il vincitore? Intanto scopriamo il sistema di vota che cambia nella finale e la giuria.

Amici di Maria De Filippi 2023, come si vota nella finale

Durante la finale di Amici 2023 cambia il sistema di voto. Se durante le precedenti puntate del serale a decidere il futuro degli allievi è stata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, oggi sarà il pubblico da casa a decidere il vincitore.

Proprio così, sarà il pubblico sovrano attraverso il televoto a decretare il vincitore del talent show di Maria De Filippi. Una gara apertissima tra i finalisti: Angelina Mango, Wax, Isobel e Mattia che si sfideranno, prova dopo prova, per arrivare allo scontro finale.

Per votare il vincitore e il proprio finalista preferito, il pubblico da casa ha diverse opzioni:

tramite SMS al numero 477.000.1 con l’indicazione del nome/codice del concorrente (massimo 5 voti);

con l’indicazione del nome/codice del concorrente (massimo 5 voti); sito web www.wittytv.it ;

; le app Mediaset Infinity e Wittytv

tramite Smart Tv abilitate.

Amici 2023, ospiti, anticipazioni e concorrenti in gara: chi sarà il vincitore?

La finale di Amici di Maria De Filippi 2023 si preannuncia davvero imperdibile. Una lunga diretta che vedrà i quattro concorrenti finalisti sfidarsi l’uno contro l’altro per conquistare la vittoria e il premio da 150mila euro in gettoni d’oro. Quattro i finalisti di Amici 2023: la ballerina australiana Isobel Kinnear che ha conquistato critica, pubblico e giuria con la sua grazia, maestria, forza e determinazione dimostrando di essere già pronta per calcare i palcoscenici più importanti. In finale anche Mattia Zenzola, il ballerino specializzato in balli latino-americani, che dopo la delusione dello scorso anno si è preso la sua rivincita arrivando alla finale di Amici.

Poi c’è la cantante Angelina Mango, figlia d’arte di Mango e Laura Valente. La musica scorre nelle sue vene e nella sua voce; un talento unico che la porterà lontana e che la vede come favorita (meritatamente) alla vittoria. Infine il rapper Wax, nome d’arte di Matteo Lucido. Chi sarà il vincitore? Per i sondaggi non ci sono dubbi: a vincere sarà Angelina Mango. Sarà davvero così?

Tra gli ospiti al momento l’unica certezza è la presenza di Luigi Strangis, il vincitore di Amici 2022, che consegnerà la coppa al vincitore di questa ventiduesima edizione.