La puntata del Serale di Amici 2021 di sabato 8 maggio è stata davvero scoppiettante e ricca di momenti iconici e colpi di scena. Cosa è accaduto? Davvero di tutto. Dalle sfide fra professori, al finale con sorpresa per stabilire il quinto concorrente pronto a volare in Finale. Chi sono dunque eliminati e finalisti della serata di ieri?

Amici 2021 Semifinale: sfide e balli regali

Partiamo dai professori e dai giudici che si sono messi in gioco per regalare un po’ di trash e un po’ di sano e puro divertimento. Qualcuno di loro ha potuto realizzare oltretutto il sogno di molti, ovvero quello di fare un trenino al mitico Perla Blu. Come? Pian piano ci arriviamo.

Per prima cosa, dopo l’annuncio del primo finalista, ovvero Aka7even, ma soprattutto prima della seconda sfida, abbiamo assistito ad un ballo regala. Alessandra Celentano, dotata di corona in testa, ha danzato un magnifico walzer con il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Le movenze dei due hanno incantato i telespettatori e divertito tutti anche perché si vedeva benissimo come, la Celentano, tentasse di tirare il Principe da tutte le parti e non si lasciasse portare da lui.

Dopo l’annuncio, invece, della seconda finalista, ovvero Giulia, a sfidarsi in un mitico guanto di sfida pronto a ribaltare ogni precedente risultato sono stati: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da una parte contro Lorella Cuccarini e Arisa. A lanciare il famoso guanto, con molta sportività, è stato il team CuccArisa che ha preparato per l’occasione una esibizione di canto e ballo sulle note dei migliori successi del mitico Perla Blu.

Dopo qualche tentennamento Rudy e Alessandra hanno raccolto il guanto e hanno fatto il loro ingresso in studio dentro una palla del Perla Blu. I due, ricchi di sorprese, hanno poi cantato una canzone alle colleghe sulle note di Sincerità della stessa Arisa. Da un lato Rudy si è dichiarato alla collega. Dall’altro la Celentano ha ribadito alla Cuccarini che: “Il mondo della danza sa“. Per finire? Trenino con giudici e professori come se fossimo tutti al Perla Blu.

Fra una risata e l’altra a strappare una lacrima al pubblico è stato Zerbi che, vinto il trofeo del guanto di sfida, ha fatto un discorso commovente pensando ai suoi figli.

Chi sono i finalisti di Amici 2021 e chi è stato eliminato?

Chi sono però i finalisti di Amici 2021?

Aka7even (cantante) Giulia (ballerina) Sangiovanni (cantante) Alessandro (ballerino) Deddy (cantante)

Ebbene sì, la Finale sarà a 5. A scoprirlo, a sorpresa, sono stati sia i ragazzi che i telespettatori che hanno assistito ad un clamoroso colpi di scena proprio quando si pensava che ad essere eliminato fosse anche Deddy.

Chi è stato eliminato nella puntata del Serale di Amici 2021 di sabato 8 maggio?

Tancredi ( cantante)

Serena (ballerina)

Per la prima volta, da Amici 15, Alessandra Celentano, dopo l’eliminazione di Serena in Semifinale, non avrà alcun allievo a rappresentarla in Finale.

Semifinale Amici 2021: tutti gli ospiti

Cos’altro è successo in puntata? La Semifinale è stata caratterizzata dall’assenza di ospiti comici. Dopo Pio e Amedeo, Nino Frassica e Francesca Manzini, infatti, Maria De Filippi ha puntato tutto sui professori della scuola.

Ad esibirsi sul palco è stato Stash con i The Kolors e due coristi d’eccezione per il nuovo singolo intitolato Cabriolet Panorama. A registrare i cori del singolo sono stati infatti: Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Per finire, ciliegina sulla torta di una puntata perfetta, è giunto in studio Ermal Meta.