Amici 2021 non va in onda oggi, 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta. Come mai? Il talent di Maria De Filippi non verrà trasmesso durante il day time né nella fascia pomeridiana di Canale 5, né in quella serale di Italia 1. Cosa è accaduto? Non c’è alcun problema. I fan possono dormire sonni tranquilli. Il programma sta riscuotendo ottimi ascolti e nessuno ha intenzione di sospenderlo o cancellarlo.

Amici 2021 oggi non va in onda: perché?

Giorno di pausa per Amici 2021. Oggi, 5 aprile 2021, il talent condotto da Maria De Filippi non va in onda. Come mai? Ormai il motivo è chiaro a tutti. Come accade ogni anno, infatti, nei giorni di festa i programmi della regina del sabato sera vengono sospesi per poi tornare in onda durante i giorni feriali.

A Pasquetta, dunque, niente talent, niente pianti di Deddy, niente prove di canto o di ballo e niente liti fra la Celentano e la Cuccarini. Da martedì 6 aprile, però, Amici 2021 tornerà a comparire all’interno del palinsesto Mediaset sia su Canale 5, alle 16:10 circa, che su Italia 1 alle 19:00.

Cosa andrà in onda al posto di Amici 2021 oggi? Su Canale 5 è previsto, anche al posto di Uomini e Donne, la replica della fiction con Sabrina Ferilli in vista dell’ultima puntata in onda mercoledì sera. Su Italia 1, invece, vi sarà un doppio appuntamento con CSI.

Ora che Rosa ha dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi sono in tanti a voler scoprire come reagirà Deddy. Grande attesa, poi, c’è intorno al prossimo Serale. Quali nuovi guanti di sfida verranno proposti? Con quali canzoni o prove di ballo dovranno cimentarsi i talenti ancora in gara?

Amici 2021 l’eliminazione di Tommaso: grande amore per il ballerino

L’eliminazione di Tommaso, il ballerino del team Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha sollevato numerose polemiche. Il pubblico si è stretto attorno al giovanissimo e talentuoso ragazzo. Non meritava di uscire così presto.

Sui social sono giunti per lui alcuni messaggi dei professionisti del talent, come quello di Giulia Pauselli, ma anche di alcuni vip famosi come: Rita Pavone e Alessia Marcuzzi.