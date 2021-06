Dopo aver appassionato il pubblico tv disputando la finale di Amici 20, Aka7even ha rotto il silenzio sul gossip delle ultime ore che vede ormai sfaldato il triangolo amoroso che lo vedeva protagonista con Martina Miliddi e Raffaele Renda nella celebre scuola di Maria De Filippi. Da parte del cantante di Loca ora trapela solo una grande indifferenza nei riguardi dei due ex compagni di studio. L’occasione della rivelazione è una diretta che la latinista ha condiviso con il popolo del web su Instagram, insieme alla sua mentore al talent, Anna Pettinelli.

Amici 20, Aka7even si racconta dopo Martina Miliddi e Raffaele Renda

E’ stato un lungo tira-e-molla con Martina Miliddi ad Amici 20 ed ad un certo punto del percorso di studio intrapreso nella scuola, Aka7even e la latinista sono stati intimi anche dopo una prima crisi di coppia dovuta a Raffaele Renda, dando vita ad un triangolo amoroso.

I tre giovani poi hanno deciso col tempo di dedicarsi ai loro percorsi artistici in tv, sospendendo ogni relazione amorosa. Ma, a talent ormai concluso, Raffaele Renda e Martina Miliddi fanno ora sapere che è in corso tra loro un prosieguo della loro conoscenza intima. La ballerina ha postato un’Instagram story in cui dà un primo bacio pubblico a Renda e il cantante incalzato sulla latinista fa dal suo canto sapere in diretta, via social: “Se son rose fioriranno”.

Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti d’amore per una lovestory duratura e intanto Aka7even si tiene fuori dal triangolo, rispondendo ai quesiti dell’ex insegnante di canto ad Amici 20, Anna Pettinelli, in una diretta social.

L’insegnante gli ha chiesto come stesse vivendo l’ufficializzazione della storia di Martina e Raffaele nonostante il suo fidanzamento con la Miliddi nella scuola e se questa lo facesse stare male. E il cantante di Loca perentorio fa sapere che il tutto non gli interessa, neanche minimamente: “Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”.

Che il triangolo sia così finalmente sfatato?