Amici 20, detto addio a Discovery sbarca sulla rete giovane del Biscione, Italia 1. Il talent di Maria De Filippi approda quindi su Italia 1 per il pomeridiano di Amici 20.

Amici 20 di Maria De Filippi: il pomeridiano dopo Real Time, sbarca su Italia 1

Come già saprete nella prossima edizione di Amici, la striscia quotidiana del pomeridiano del talent non sarà più trasmesso da Real Time, così come annunciato nella presentazione dei palinsesti Discovery. La scuola più famosa d’Italia dunque dalla prossima stagione andrà in onda sulle reti Mediaset, chiudendo un sodalizio con Discovery che durava da sette anni.

La collocazione naturale sarebbe naturalmente canale 5, così come lo è stato per tanti anni. Tuttavia l’ammiraglia Mediaset ha tutte le fasce orarie occupate, motivo per cui si è pensato di trasmettere il pomeridiano di Amici su Italia 1.

Amici di Maria De Filippi torna per la striscia pomeridiana su Italia 1

Così come anticipato da Tv Blog dunque, il talent di Maria De Filippi torna nel day time su Italia 1. Si tratta di un ritorno perché fino al 2003 il programma andava in onda proprio su questa rete, passando poi su canale 5.

Amici 20 pomeridiano: chi lo condurrà?

Ma chi sarà il conduttore o i conduttori del pomeridiano di Amici 20? Ancora non è trapelato nessun nome ma possiamo elencarvi tutti i conduttori che si sono avvicendati nel programma nel corso degli anni.

Un giovanissimo Marco Liorni, poi Luca Zanforlin, che è stato anche autore del programma. E quindi la conduzione in coppia di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. E infine negli ultimi anni abbiamo visto Paolo Ciavarro e Lorella Boccia a raccontare la vita dei ragazzi.

Amici 20, ecco dove andrà in onda: dallo Speciale del sabato alla striscia quotidiana

La vita dei ragazzi, le loro emozioni, le loro difficoltà, le loro gioie e soddisfazioni saranno dunque raccontate sulla rete giovane del Biscione, Italia 1, per quel che riguarda la striscia quotidiana del pomeriggio. Non ci sono notizie certe su quale fascia pomeridiana andrà ad occupare, ma si pensa al preserale.

Invece lo Speciale del sabato pomeriggio rimane saldamente su canale 5 prima di Verissimo. Nessuna notizia nemmeno sul corpo docente che guiderà la nuova classe verso il Serale.

Sappiamo già dalla scorsa edizione che Veronica Peparini molto probabilmente non ci sarà per impegni già acquisiti; ci sarà invece come tutti gli anni, la temutissima Alessandra Celentano. Del resto cosa sarebbe Amici senza di Lei?!! E per la compagine canora ancora non si conosce la triade dei prof che vi prenderà parte, tranne il confermatissimo Rudy Zerbi.