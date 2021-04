Amici 20 è al centro del gossip per l’eliminazione di Martina Miliddi del quinto serale e la successiva indifferenza iniziale mostratale da parte del flirt storico nella scuola, Aka7even. Un gelo insolito, che sarebbe dovuto ad un “terzo incomodo”, ovvero Raffaele Renda. Martina e Aka erano diventati protagonisti di una lovestory nella celebre scuola, per poi avere alti e bassi.

Con l’eliminazione della ballerina dal talent, in casetta i compagni di studio si sono abbandonati a una serie di reazioni di dolore, anche se almeno inizialmente Aka7even si è mostrato impassibile. Solo ai saluti della ballerina rivolti alla classe, quest’ultima ha rotto il ghiaccio con il cantante, abbracciandolo, facendolo così sciogliere in un mare di lacrime. Intanto, al rientro sui social lei ha riservato una dedica al cantate Raffaele Renda, sospettato dal web come il motivo della crisi tra la ballerina e Aka7even.

Amici 20, le reazioni all’uscita di Martina Miliddi

Con la sua eliminazione, decretata al quinto serale di Amici 20, Martina Miliddi ha lasciato un grande vuoto nella scuola dei talenti. Negli istanti successivi alla sua eliminazione, in casetta la ballerina si è abbandonata alle lacrime salutando i compagni di studio, tra i quali il flirt storico nel talent, Aka7even, che almeno inizialmente le ha mostrato freddezza non rivolgendole attenzioni. Ad un certo punto, però, lei ha rotto il ghiaccio con lui, che sembra ormai essere il suo ex e con cui qualcosa sembra essersi rotto, dopo i recenti baci passionali avuti nel daytime del talent.

Con l’abbraccio della latinista, il cantante non ha trattenuto le lacrime e solo in assenza della ballerina uscita dal talent ha, poi, avuto uno sfogo liberatorio con la fidata compagna di Martina Miliddi, Giulia Stabile, finita in preda al pianto in ricordo della stanza in casetta condivisa con Martina. “Non volevo se ne andasse così almeno verso di me. Volevo almeno parlarle – ha quindi confidato Aka7even alla compagna. Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio, però poi succede questo. Esce e piango come un co…ne”.

Spunta il triangolo amoroso ad Amici 20

Al momento, quindi, non è confermata la vociferata rottura tra i due piccioncini storici di Amici 20, ma tra i nuovi post social di Martina Miliddi è spuntato l’indizio del “terzo incomodo” che potrebbe aver sostituito il collega cantante. Si tratta di un post condiviso dalla ballerina tra le Instagram stories, in cui lei scrive a Raffaele Renda: “Ti guardo da casa, spacca love”. Nel messaggio sibillino, Martina definisce Raffaele “love”, l’equivalente inglese di amore in italiano. Un dettaglio che, intanto, fa discutere molto in rete, tanto che si grida tra i telespettatori ad un “triangolo amoroso” esploso ad Amici 20. Questo soprattutto perché, a detta dei “beninformati” Martina avrebbe lasciato al talent Aka per via di Raffaele, in un momento di crisi.

Intanto in una diretta Instagram registrata in rete in queste ore, Martina Miliddi ha risposto a chi tra i fan le domandava della sua vociferata rottura con Aka7even: “Allora, con Luca vi rispondo che siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”.

Che Martina possa, quindi, rivelarsi oggetto di discordia tra Aka7even e Raffaele Renda, i quali sono in corsa al serale del talent? Staremo a vedere!