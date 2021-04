Quando ormai manca poco al settimo serale di Amici 20, è diventata virale in rete una crisi personale e artistica che vede protagonista Deddy. Il web infatti sta lanciando molti messaggi solidali al cantante de La prima estate nonché pupillo di Rudy Zerbi. Il giovane finito in preda ad un momento duro all’insegna delle sue insicurezze, mentre si trovava in sala-prove, tanto da destare preoccupazione generale su una sua possibile uscita dal talent di Maria De Filippi.

La crisi di Deddy ad Amici 20

In uno sfogo condiviso con la vocal coach, nel daytime di Amici 20, Deddy si è lasciato andare alla confessione di alcune paure e insicurezze che rischiano di compromettere il suo percorso intrapreso nella scuola di Maria De Filippi. Parlando del suo problema alla coach, il 18enne e pupillo di Rudy Zerbi non ha fatto mistero che nella sua musica non parla mai di autostima ma di consapevolezza. Questo, conscio di avere dei limiti e delle insicurezze. La paura di non essere abbastanza lo demoralizza spesso ed è legata alla consapevolezza di non avere grandi doti vocali. Ma è ormai risaputo che la sola voce non fa un cantante e soprattutto il bel canto non deve necessariamente fondarsi sugli acuti fini a se stessi.

“Nel lato artistico non parlo di autostima, ma di consapevolezza -dichiara, quindi, sfogandosi con la sua vocal coach, in sala prove-, non ho grandi doti canore ma so che ho altre qualità, ma dico la verità quando canto. Vado sul palco con la consapevolezza che ho questo e questo”.

Nel percorso intrapreso nel talent di Canale 5, l’amatissimo Deddy ha mostrato di essere una giovane promessa del cantautorato made in Italy, scrivendo canzoni originali e di livello alto sia in fatto di scrittura dei test che in fatto di composizione musicale. Parliamo in particolare degli Il cielo contromano e La prima estate, che sono tra le canzoni più amate dai fan del cantante e che il 18enne ha lanciato ad Amici 20.

La paura più grande di Deddy

Lasciandosi andare alla confidenza fatta alla vocal-coach, in preda alla sua crisi personale ed artistica, Deddy ha poi rivelato alla donna di avere il terrore di deludere le aspettative dei familiari, che lo hanno supportato nel suo sogno di fare musica. “La cosa che mi pesa è che quanto sto male lo debbano vedere i miei. E’ una roba che mi pesa tantissimo”, svela quindi visibilmente affranto per la sua nuova crisi, che sembra travolgerlo e per cui lui teme di non riuscire a dare il massimo delle sue potenzialità in tv, mentre si avvicina la finale di Amici 20.

Insomma, Deddy non vuole deludere se stesso e soprattutto non intende deludere chi crede in lui e nel suo talento. Intanto, sui social schiere di internauti supportano il cantautore e pupillo di Rudy Zerbi con messaggi solidali e di conforto, nell’augurio che lui possa proseguire la sua corsa verso la finale di Amici 20. E che vinca il migliore!