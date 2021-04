Amici 20 non smette di riservare colpi di scena ai telespettatori, come quello che vede Rudy Zerbi protagonista di un duro rimprovero fatto ai pupilli Sangiovanni e Deddy. L’occasione è il daytime settimanale del talent, quando si attende il sesto serale dello show, e il maestro di canto convoca i due cantanti e membri del suo team per una comunicazione durissima. Il talent-scout, nel dettaglio, fa sapere ai due giovani che non stanno rispettando a dovere le regole della scuola. Cosa rischiano i ragazzi? Andiamo a scoprirlo.

Amici 20, Deddy e Sangiovanni a rischio uscita?

Nel daytime settimanale di Amici 20, andato in onda su Canale 5 il 21 aprile 2021, l’insegnante di canto Rudy Zerbi ha convocato gli allievi cantanti Deddy e Sangiovanni, una comunicazione che i due giovani hanno appreso stupiti.

“Zio, io e te insieme in Sala 2… i cantanti di Rudy Zerbi convocati, ma sai che figata un pezzo insieme io e te?”, riferisce Sangiovanni a Deddy, incredulo del fatto che Rudy Zerbi voglia convocarlo insieme al collega. E Deddy sogna ad occhi aperti: “Aspetta che rido tantissimo, se ci danno un pezzo da cantare insieme”.

La dura comunicazione per i cantanti Deddy e Sangiovanni

Una volta raggiunta la Sala 2, Deddy e Sangiovanni salutano Rudy Zerbi, che subito mette i puntini sulle “i”: “Da quando siete qui, avete imparato tanto? Siete diversi da quando siete entrati? (nel frattempo i giovani rispondono ‘sì’, ndr). C’è però una cosa che non avete imparato, che è il rispetto delle regole… cioè che per l’ennesima volta devo venire qui a dirvi che non vi state comportando seguendo le regole. Non vi presentate in palestra”. Secondo il talent-scout, quindi, Deddy e Sangiovanni troverebbero le scuse più banali per non presentarsi alle sessioni previste in palestra da regolamento.

“Stamattina Deddy lamentavi un male furioso al ginocchio e poi saltavi come un grillo. Tu hai dormito, Sangiovanni…”, ha poi rivolto accuse ai pupilli, Rudy Zerbi. Mentre Deddy apprendeva la comunicazione incredulo, Sangiovanni si è subito espresso in disaccordo con Rudy Zerbi: “Non me la sento di andare in palestra, sono stanco e soffro di allergie”.

Poi, il maestro ha aggiunto lanciando l’ultimatum ai due cantanti: “Okay, ma le regole si osservano, mi fate la cortesia di provarci, tu Sangiovanni ti alzi ed eventualmente ti giustifichi e lo stesso discorso vale per te, Deddy. Ma qui siete ingiustificabili, non è un caso. Sono felice che abbiate la vostra particolarità, ma qui ci sono delle regole. La vita è questione di disciplina. Se non vi sta bene quella è la porta…”.

Riusciranno, quindi, Deddy e Sangiovanni a seguire le regole della scuola di Amici 20? Intanto i telespettatori attendono impazienti di scoprire cosa accadrà al sesto serale del talent, che andrà in onda sabato 24 aprile 2021 su Canale 5.