Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati? Questo è l’interrogativo del momento, che il web si chiede in massa alla luce del fatto che da giorni i due protagonisti di Amici 20 non si menzionano a vicenda nei loro rispettivi interventi mediatici post-talent, in primis via social. Già in occasione della sua ospitata a Verissimo pre-finale di Amici 20, Deddy non aveva pronunciato il nome del flirt avuto nella scuola di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia, e soprattutto non era stato inaspettatamente incalzato da Silvia Toffanin sulla ballerina napoletana. Pura coincidenza, oppure c’entra una rottura tra i due giovani artisti?

Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy: cosa emerge dopo l’amore al talent

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro percorso di studio intrapreso ad Amici 20 e la loro love story nata nella scuola: ora Rosa Di Grazia e Deddy sono al centro del gossip come protagonisti di una preannunciata rottura amorosa. Il web, infatti, in queste ore grida alla crisi d’amore tra il cantante de Il cielo contromano e la ballerina, visto che i due non si menzionano più da un bel po’ di tempo. Che da parte loro ci sia la scelta di viversi lontano dai riflettori?

Intanto i diretti interessati si sono trincerati in un silenzio mediatico sul loro amore nato tra le mura della scuola di Maria De Filippi e preferiscono a quanto pare non parlare l’uno dell’altra, o meglio l’ultimo messaggio chiaro sul loro rapporto risale a poco tempo prima della finale di Amici 20 rilasciato da Rosa, mentre Deddy non parla da molto di lei.

Prima che andasse in onda su Canale 5 la finale di Amici 20 del 15 maggio 2021, tra le storie su Facebook Rosa Di Grazia aveva così risposto ai rumor che la vedono in crisi con il cantante finalista del talent: “Ragazzi sto leggendo che girano voci su una presunta rottura tra me e Deddy, io ci tengo a smentire il tutto, in quanto io e lui stiamo insieme e non è successo nulla. Non abbiamo modo di poterci sentire, tra pochi giorni ci sarà la finale, faremo il tifo per lui e appena finirà ci riuniremo!”.

A quanto pare, però, la reunion di Deddy e Rosa Di Grazia non si è ancora verificata a più di 3 giorni dalla finale di Amici 20. Il cantante è alle prese con le tappe del suo instore-tour promozionale per l’Ep post-talent dal titolo Il cielo contromano, che vanta due dischi d’oro certificati Fimi per i singoli Il cielo contromano e 0 passi.

E mentre il cantante è in giro per il suo album, la ballerina si è lasciata immortalare alla guida di un’auto mentre era in giro con un’amica, con sottofondo musicale “Non voglio altro che un sorriso grande” di Alessandra Amoroso, tra le storie su Facebook. Che sia un riferimento velato sulla presunta crisi con Deddy? Staremo a vedere.