Il settimo serale di Amici 20 si è aggiudicato la vittoria della gara di ascolti tv del sabato sera del Primo maggio 2021, riservando al pubblico tv una gara ricca di colpi di scena ed emozioni. Come la cover che Deddy ha eseguito sulle note de La fine, brano di Nesli e già riproposto da Tiziano Ferro, contro Aka7even in I gotta feeling. L’esibizione del barbiere 18enne è, ora, virale nel web, tanto che per molti internauti il cantautore in corsa al serale, Deddy, può già dirsi una giovane promessa della musica italiana. Anche la performance di Aka è diventata virale, in poco tempo, convincendo in particolare Stash dei The Kolors.

Amici 20, Deddy si cimenta nelle cover contro Aka7even

Il nuovo appuntamento serale di Amici 20 ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con un diversi colpi di scena e momenti all’insegna delle emozioni più disparate. Particolarmente virale in rete, oltre al ballottaggio finale che ha visto a rischio eliminazione Samuele Barbetta e Alessandro Cavallo, anche la sfida di canto che ha visto contrapporsi tra loro Deddy e Aka7even, i quali hanno eseguito due cover tra loro molto diverse.

Deddy ha proposto la cover de La fine, brano di Nesli e cantato anche da Tiziano Ferro, mentre Aka7even ha riproposto il brano di The Black Eyed Peas, I gotta feeling.

La competizione si accende ad Amici 20

Aka7even e Deddy, insieme a Sangiovanni, sono tra i papabili concorrenti della finale di Amici 20 prevista per il 15 maggio 2021 e in occasione della loro sfida a suon di cover, fatta al settimo serale del talent, hanno dimostrato la netta differenza intercorrente tra loro in termini di arte e talento.

Aka7even si è esibito per primo, sulle note di I gotta feeling, presentandosi sul palco con tanto di corpo di ballo e scenografia che per molti telespettatori strizza l’occhio a quella che Britney Spears presentò sul palco del Jimmy Kimmel Live 2011 con la canzone Big fat bass ft.ing will.i.am (non a caso, membro storico dei Black eyed peas, ndr). Lo spettacolo, quindi, è garantito.

Deddy ha invece presentato una cover intimista, sulle note della ballad emozionale, La fine, in cui il 18enne si rivede molto. “Perché sarà migliore ed io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole”, canta Deddy detto “il barbiere”, reduce da una crisi artistica vissuta nella scuola con tanto di sonoro “Non ho grandi doti vocali”.

I voti dei giudici del serale

A giudicare la sfida sono i giudici fissi del serale, Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia (che in questi giorni hanno presentato il papabile tormentone dell’estate 2021, Cabriolet panorama, ndr).

“Due sapori diversi, due difficoltà diverse- dichiara Stash, che dà il punto ad Aka7even dopo aver elogiato Deddy-. Deddy in un pezzo intenso, e devo dire che mi piace perché riesce ad essere sempre Deddy, anche in una cover; Aka7even è stato credibile su un pezzo che forse parte come un fucile puntato contro e tu sei stato credibile, una delle poche volte”. “Bello vederti crescere Aka -interviene il principe, che dà il punto a Deddy-. Deddy l’hai fatta tua questa canzone. Tu l’hai fatta pensando alla tua giovane età e a quello che potrai fare. Voto per te”. Decisivo è poi il punto di Stefano De Martino, che fa vincere Deddy: “Quindi tocca a me, due mood diversi, Aka ha riempito lo studio e Deddy l’ha svuotato, forse la difficoltà sta nell’impresa. Deddy l’ha fatta in maniera onesta, rispetto ai due grandi riferimenti Nesli e Tiziano Ferro”.