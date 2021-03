Ci sono già, per la nuova puntata di Amici 20, le anticipazioni sugli ospiti e su cosa accadrà in studio. Come mai? La puntata in onda sabato 13 marzo 2021 su Canale 5 a partire dalle 14:00 è stata registrata oggi, lunedì 8 marzo. Il motivo? Come al solito i ragazzi hanno bisogno di più tempo per preparare al meglio le puntate del Serale e imparare testi e coreografie. E’ già accaduto più e più volte che l’ultima puntata del talent venisse registrata con largo anticipo e che, mentre il pubblico la vedeva andare in onda, i ragazzi fossero già in studio per il Serale. Chi saranno gli ospiti? Sicure: Gaia e Annalisa.

Amici 20 ospiti 13 marzo 2021: gli ex concorrenti di ritorno da Sanremo

Quella di sabato 13 marzo sarà una puntata di Amici 20 dal sapore sanremese e ricca di ospiti. In studio si esibirà, con la canzone cantata sul palco dell’Ariston, la professoressa Arisa.

Oltre a lei ritorneranno lì dove tutto è iniziato anche due ex alunne che hanno preso parte alla kermesse canora portando a casa meravigliose esibizioni. Di chi si tratta? Ovviamente di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19 e Annalisa o Nali che di si voglia. Entrambe faranno ascoltare live, sia a Maria De Filippi che a tutti i presenti in studio, il loro brano.

Grande assente Irama. A causa della positività del suo collaboratore il cantante ha dovuto partecipare al festival direttamente dalla sua camera d’albergo e solo grazie alla messa in onda della registrazione della prova generale. Sempre per colpa del Covid-19 e della conseguente quarantena, Irama ha dovuto disdire anche la partecipazione ad Amici 20. Sicuramente, però, Maria De Filippi troverà il modo di chiamarlo, appena possibile, magari proprio all’interno di una puntata del Serale. Gli speciali del sabato pomeriggio, infatti, termineranno proprio sabato prossimo, 13 marzo 2021.

Anticipazioni Amici 20: il Serale

Cosa è accaduto nell’ultima registrazioni di Amici 20? Le anticipazioni della puntata del 13 marzo 2021 cosa dicono?

Le talpe del Vicolodellenews.it hanno sottolineato, oltre agli ospiti presenti in puntata, la conferma della notizia data in anteprima da Blogo sabato scorso. A prendere il posto di Giuliano Peparini in qualità di direttore artistico sarà il francese Stéphane Jarny.

Chi passerà al Serale dopo i 5 talenti che abbiamo visto agguantare la maglia fra sabato scorso e lunedì? Oltre ai tre cantanti e due ballerini, tutti gli altri ragazzi presenti nella scuola avranno la possibilità di accedere al Serale.

La buona notizia è proprio che nessuno di loro sarà escluso.

A soffrire, forse, più dei colleghi saranno Esa e Deddy. Tutta colpa di Anna Pettinelli che continuerà a sottolineare le loro imperfezioni nelle performance vocali. Troppo stonati? Per fortuna con una seconda esibizione Rudy Zerbi porterà i suoi pupilli alla seconda fase del programma, alla faccia della collega.