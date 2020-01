A sorpresa è stata registrata una nuova puntata di Amici 19 prima del previsto. Cosa vedranno i telespettatori del talent di Canale 5? Ebbene presto, molto presto, accadrà veramente di tutto. Come mai? Nella scuola un ragazzo si è lasciato un po’ troppo andare a commenti irrispettosi verso il cast del talent e il programma stesso. Ecco ospiti e anticipazioni dello show di Maria De Filippi.

Amici 19: ospite la bravissima Annalisa

Procediamo per ordine. In primis le cose belle. Dalla registrazione della nuova puntata di Amici 19 si è appreso che il prossimo ospite di Maria De Filippi sarà la bravissima Annalisa. L’ex concorrente del programma tornerà sul luogo del delitto ancora una volta per presentare il suo ultimo singolo. La canzone si intitola Vento sulla Luna.

Come verrà accolta Annalisa da tutto il cast di Amici 19? La cantante è ormai di casa all’interno della scuola. Dopo aver fatto il suo percorso, infatti, Annalisa è poi stata più volte ospite, ma soprattutto ha fatto da coach, anzi da supporter, ai ragazzi, qualche edizione fa, per la precisione quella di Riki e Biondo.

Annalisa è una dei ragazzi che è uscita dal talent e con coraggio e determinazione ha costruito, giorno dopo giorno, la sua carriera. Oltre a lei? Seppur con differenze fra gli uni e gli altri, vi sono sicuramente: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, Valerio Scanu, Alberto Urso, Giordana Angi, Karima, Pasquale Di Nuzzo, Andrea Dianetti, Adriano Bettinelli, ma anche: Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè. Questo solo per citarne alcuni. Gli ultimi due, sopratutto, sono ballerini e hanno ottenuto un enorme successo anche oltre Oceano. Giofé ha ballato, ad esempio, nel tour mondiale di Taylor Swift.

Perché proprio ora questo discorso? Per via delle parole di Javier.

Amici 19: provvedimento disciplinare contro Javier

Come si legge nelle anticipazioni, infatti, nella prossima puntata succederà davvero di tutto. Javeri, e non Valentin, dal quale forse si aspettavano certe considerazioni, rischierà grosso dopo aver espresso giudizi negativi su ‘colleghi’ usciti dal talent di Maria De Filippi e sulle loro carriere professionali.

Cosa è accaduto? In settimana il ballerino ha parlato male dei professionisti. Le sue parole e i suoi giudizi hanno screditato la scuola e chi vi ha studiato oltre a chi vi insegna e chi ha sempre creduto nel programma.

Secondo Javier quelli che sono usciti da Amici alla fine non hanno avuto una grande carriera. Giudizi pesanti anche sulle capacità coreografiche. Javier ha detto di sentirsi bloccato ed incapace di crescere e perfezionarsi, ma soprattutto si è pentito di aver accettato l’ingresso nel talent al posto di entrare in una grande compagnia di ballo.

Javier ha anche contattato un suo amico per chiedere di poter rivedere la sua decisione. Peccato però che il posto non fosse più disponibile. La grande compagnia di ballo lo aveva già sostituito. Almeno questo era quello che si era capito, ma Javier alla fine ha sottolineato che in teoria il posto era ancora vacante e sarebbe potuto andar via.

Maria De Filippi ha mostrato il video di quanto accaduto e poi ha mandato in onda una clip su Elena D’Amario, uno dei fiori all’occhiello della scuola.

Tutti i professionisti si sono dimostrati benevoli e pronti a continuare a lavorare con Javier nonostante tutto. A quel punto la commissione dei professori si è riunita. Anna e Veronica Peparini hanno votato affinché il danzatore rimanesse nella scuola. Alessandra Celentano e Timor, perplessi, hanno poi dati ragione alle colleghe al contrario di Zerbi e Stash che lo volevano fuori.

Cosa succederà ora? Javier verrà comunque sottoposto ad un provvedimento disciplinare.