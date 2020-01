Amici 19 Nyv e Jacopo sotto accusa: tensioni nella scuola

Cosa sta succedendo nella scuola di Amici 19? Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori del talent condotto da Maria De Filippi? Nella prossima puntata pomeridiana sicuramente ci saranno dettagli che lasceranno tutti di stucco. Perché? Chi non ha potuto seguire il day time su Real Time, infatti, non sa che Nyv e Jacopo sono finiti sotto accusa e visto il loro scarso rendimento hanno dovuto rinunciare ad alcuni privilegi. Nei guai sono finiti anche alcuni ballerini, ma a pagare il prezzo più alto è stata Gorgia. Lei ha dovuto abbandonare immediatamente la scuola.

Amici 19, Nyv e Jacopo: le decisioni di Anna Pettinelli

Iniziato il nuovo anno, terminate le festività natalizie, nella scuola i professori hanno iniziato a chiedere qualcosa di più ai ragazzi di Amici 19. Come mai? Ebbene il Serale si avvicina a passi da gigante. Non c’è più tempo per scherzare. Ora i docenti della scuola di Maria De Filippi vogliono scoprire davvero chi ha fatto passi da gigante in avanti, ma soprattutto chi ha davvero quella “fame” che lo spingerà ad andare avanti anche quando le luci della trasmissione si spegneranno.

Detto ciò è chiaro il motivo per cui Anna Pettinelli abbia iniziato a controllare tutte le schede dei cantanti confrontandole fra loro per vederne i progressi, ma anche per toccare con mano il loro impegno. Da questa verifica sono emerse però due cose importanti che hanno fatto arrabbiare la docente. Due cose riguardanti due cantanti molto bravi ed amati dal pubblico. Cosa?

Anna Pettinelli si è accorta che Nyv non ha terminato di preparare alcuna cover a lei assegnata dai professori. Per un motivo o per un altro la ragazza ha sempre scelto di esibirsi con i suoi inediti o con le cover scelte da lei, ma non si è mai lanciata in un territorio “meno confortevole“. La docente ha cercato di aprire un dialogo e capire le motivazioni dell’alunna che però si è rifiutata di parlarne chiudendosi a riccio.

La Pettinelli ha ricordato a Nyv di avere delle responsabilità di fronte alla sua squadra, e, senza di lei, ha dovuto comunicare a tutti gli altri la punizione. Nyv non sarà più nell’elenco dei migliori della scuola e non potrà più godere dei vari benefit derivanti da ciò. Oltre a questo Nyv ha perso ha possibilità di essere caposquadra. Io suo gruppo ne ha dovuto eleggere uno nuovo.

Guai anche per Jacopo. Anna Pettinelli ha rimproverato il ragazzo. Non vede in lui la voglia di crescere ed emergere. Secondo la docente l’alunno si è addormentato sugli allori, forte delle sue doti vocali naturali e della facilità con cui, esibizione dopo esibizione, riesce a portare a casa buoni voti. Gli altri compagni di classe, però, si impegnano molto più di lui in sala prove e soprattutto studiano sempre ciò che viene dato loro. Per questo anche Jacopo ha perso i benefit di essere fra i migliori della classe, ma ha anche perso la possibilità di esibirsi il sabato. Solo quando Anna Pettinelli vedrà che lui ha cambiato atteggiamento iniziando ad impegnarsi davvero, infatti, Jacopo potrà tornare a cantare.

Amici 19: ballerini sulle spine

Nessuno dei ragazzi di Amici 19 può dormire sonni tranquilli. Tutti dovranno rimanere sulle spine. Perfino i ballerini. Timor, docente di ballo, ha infatti dato il via ad un discorso che ha fatto tremare le gambe a tutti. Lui ha suddiviso gli allievi in due gruppi sottolineando di veder alcuni di loro fermi ad un livello non accettabile per il passaggio al Serale.

Da questo discorso è arrivata una doccia fredda per Giorgia che ha dovuto immediatamente abbandonare la scuola di Maria De Filippi. Il motivo? A Timor si è aggiunta Alessandra Celentano, che non ha mai visto di buon occhio la danzatrice.

Veronica Peparini non ha potuto difendere la sua pupilla, rimarcando i dubbi già palesati in precedenza. Rimasta senza allievi, quindi, Veronica Peparini ha aperto i casting e chiesto a tutti i danzatori di presentarsi sabato 18 gennaio 2020 negli studi Elios.