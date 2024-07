Amazon Prime Video non va in vacanza e ha in serbo tantissimi film e serie tv per i suoi abbonati nel mese di agosto 2024. Vediamo insieme tutte le novità tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Amazon Prime Video, le uscite di agosto 2024

Con l’arrivo di agosto il catalogo di Prime Video si arricchisce di nuovi titoli attesissimi da milioni di spettatori. Ecco nel dettaglio tutte le novità del mese.

Le serie in uscita ad agosto

Grande attesa per la seconda stagione de ‘Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere’ ma non è l’unica serie che uscirà ad agosto.

Batman: Caped Crusader. Nuova serie Original dal 1 agosto, Dieci episodi binge.

Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano: Batman. La serie è una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Basata sui personaggi della DC, Batman: Caped Crusader è prodotta dalla Warner Bros. Animation, dalla Bad Robot Productions di Abrams e dalla 6th & Idaho di Reeves.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, stagione due. La nuova serie Original è disponibile dal 29 agosto 2024. Ma di cosa Parla? Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi… mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto… restare uniti gli uni agli altri.

Questo il dettaglio delle nuove serie in arrivo su Prime Video ad agosto:

Fear the Walking Dead S8 | 1 agosto

| 1 agosto Naruto: Shippuden S10 | 1 agosto

| 1 agosto Buffy l’ammazzavampiri S1-7 | 5 agosto

| 5 agosto Prison Beak S1-5 | 19 agosto

I film in uscita ad agosto su Prime Video

Tra i film che non bisogna assolutamente perdersi vi sono ‘One Fast Move’; ‘Arthur The King – Insieme ad ogni costo’; ‘Jackpot’ e ‘Falla Girare 2 – Offline’.

One Fast Move. Nuovo film Original dall’8 agosto. Un soldato congedato con disonore cerca il padre che lo aveva abbandonato affinché lo aiuti a perseguire il suo sogno di correre con le moto SuperSport.

Arthur The King – Insieme ad ogni costo. Nuovo film Original dal 9 agosto. Nell’arco di dieci giorni e 435 miglia, un legame indissolubile si instaura tra il corridore d’avventura professionista Michael Light (Mark Wahlberg) e un cane randagio ribattezzato Arthur. Basato su un’incredibile storia vera, Arthur The King segue la vicenda di Light che, alla disperata ricerca di un’ultima possibilità di vittoria, tenta di convincere uno sponsor a sostenere lui e una squadra di atleti (Simu Liu, Nathalie Emmanuel e Ali Suliman) in vista del Campionato del Mondo di Adventure Racing (corse d’avventura) nella Repubblica Dominicana. Mentre la squadra viene spinta al limite della resistenza durante la gara, il rapporto con Arthur ridefinirà il vero significato di parole come vittoria, lealtà e amicizia.

JACKPOT!. Nuovo film Original dal 15 agosto. In un futuro prossimo, in California è stata appena istituita una “Grande Lotteria” – la posta in gioco? Uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim (Awkwafina) si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente, nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde dei cacciatori di jackpot, si allea a malincuore con un agente dilettante, preposto alla protezione della lotteria, Noel Cassidy (John Cena), che farà di tutto per farla rimanere in vita fino al tramonto in cambio di una parte del premio. JACKPOT! è diretto da Paul Feig e scritto da Rob Yescombe.

Falla Girare 2 – Offline. Nuovo film Exclusive dal 23 agosto. Da più di un anno il mondo versa in un’inedita modalità: è completamente offline. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici, l’ex spacciatore Oreste e il giornalista Guglielmo. Quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale, Natan decide di intervenire: riporterà Internet nel mondo. A ostacolare questa “mission impossible”, tre giovani hacker, Zoe, Greta e Malcom, al soldo dello spietato Muller, criminale a capo del gruppo Noweb che guida la lotta contro Internet e la sua ricomparsa sulla terra.

Il dettaglio di tutti i film, tra prime e seconde visioni, del mese di agosto:

Guerriero americano; Guerriero americano 2 ; 3 e 4 | 1 agosto

Guerriero americano 2 ; 3 e 4 | 1 agosto Il Gladiatore | 1 agosto

| 1 agosto Tutti tranne te | 2 agosto

| 2 agosto I perfetti innamorati | 7 agosto

| 7 agosto Il vangelo secondo Clarence | 11 agosto

| 11 agosto Madame Web | 19 agosto

| 19 agosto Dumb Money | 26 agosto

| 26 agosto Marie Antoinette | 28 agosto

| 28 agosto Robin Hood – Un uomo in calzamaglia | 28 agosto

| 28 agosto Robin Hood – Principe dei ladri | 28 agosto

Le serie e i film in scadenza

Queste invece le serie e i film che sono in scadenza, che quindi non saranno più disponibili su Prime Video dalla data indicata.