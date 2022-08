Amadeus il prossimo 4 settembre compie 60 anni! Mentre ancora si gode gli ultimi giorni d’estate pensiamo che a breve riprenderà il solito tran tran quotidiano e tornerà alla conduzione dei suoi tanti programmi. Quali sono gli impegni televisivi dell’amatissimo conduttore siciliano nella stagione televisiva 2022/2023? Scopriamolo insieme.

Amadeus e i suoi impegni televisivi nella prossima stagione tv 2023

Si comincia con i “Soliti ignoti ”, per proseguire con “Arena 60 70 80 e 90”, “Sanremo Giovani”, “L’anno che verrà” a Capodanno e infine il Festival di Sanremo a febbraio 2023. Di certo Amadeus è uno dei conduttori più amati e apprezzati della nostra televisione. Una professionalità fuori discussione e un garbo nel presentare che non è facile da trovare ai giorni nostri. Del resto lui ha sempre dichiarato che le sue figure di riferimento sono state Corrado, Mike Buongiorno, Pippo Baudo.

Quindi non c’è da stupirsi che Amadeus ogni volta che appare in video registra ottimi ascolti. La sua simpatia e la sua educazione sono un biglietto da visita invidiabile. Oggi – anche in tv, purtroppo – è tutto urlato, banalizzato, estremizzato. Mentre la tv di Amadeus ha contenuti interessanti, mai banali o ovvi e conditi da una buona dose di simpatia e da un’ottima preparazione. Un mix che fanno di Amadeus un conduttore professionale e affidabile. Il pubblico non riceverà mai “sole” da lui.

Amadeus da domenica 11 settembre torna su Rai1 con I Soliti Ignoti

Il conduttore è pronto dunque a tornare in tv al timone dei suoi programmi che vedono ripartire da domenica 11 settembre il game show in access prime time, “I Soliti Ignoti – il ritorno”.

Da domenica 11 settembre, infatti dopo il grandissimo successo delle scorse stagioni, torna nell’access prime time di Rai1 il game show condotto da Amadeus. La nuova edizione vedrà giocare concorrenti che ogni sera, dal Teatro delle Vittorie di Roma, dovranno cercare di abbinare agli otto “ignoti” le relative identità. Il programma anche quest’anno sarà arricchito da nuove dinamiche di gioco e tante sorprese, rendendo ancora più avvincente quello che ormai è un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Confermati gli appuntamenti in prime time con lo Speciale Telethon a dicembre e con l’estrazione finale della Lotteria Italia la sera del 6 gennaio.

A fine settembre Amadeus alla conduzione di Arena 60 70 80 e 90

Ma “I Soliti Ignoti –il ritorno” non sarà l’unico appuntamento di settembre che vedrà alla conduzione Amadeus. Infatti, in onda sabato 17 e 24 settembre e sabato 1° ottobre andrà in onda “Arena 60 70 80 e 90”. Dopo il grande successo della scorsa edizione, Amadeus ritorna a Verona con tre serate all’insegna della musica. Tre serate piene di note, di vita e racconti per celebrare il mondo colorato di alcuni tra i più felici decenni della musica con le più celebri hit italiane ed internazionali.

Le canzoni simbolo di un’epoca irripetibile che hanno fatto ballare milioni e milioni di persone e che ancora oggi sono capaci di coinvolgere il pubblico di tutte le generazioni, anche le più giovani. La location sarà sempre L’arena di Verona che nell’immaginario collettivo, è considerato il vero tempio della musica.

A dicembre torna Sanremo Giovani per conoscere i tre artisti che andranno al Festival di Sanremo 2023

Lunedì 12 dicembre torna l’appuntamento con “Sanremo Giovani” confermando la formula sperimentata e vincente dello scorso anno. Come nella passata edizione, infatti, i 3 artisti vincitori della serata finale del “contest” avranno accesso diretto alla gara dei Campioni del Festival di febbraio 2023. Dal Teatro del Casinò di Sanremo i 12 finalisti di Sanremo Giovani dovranno superare una serie di step prima di approdare – lunedì 12 dicembre – alla serata finale in diretta su Rai 1. I tre vincitori, che entreranno nella kermesse di febbraio 2023, dovranno proporre un brano nuovo rispetto a quello con cui si sono esibiti durante Sanremo Giovani.

“L’anno Che Verra’” il 31 dicembre in prime time su Rai1 per accogliere il nuovo anno, il 2023

Amadeus sarà in onda anche il 31 dicembre per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo con il programma “L’anno che Verrà”. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della consueta manifestazione di fine anno. La tradizionale festa del Capodanno di Rai 1, all’insegna del divertimento, terrà compagnia per oltre quattro ore con ospiti, sorprese e ovviamente tanta musica.

Amadeus conclude i suoi impegni televisivi con il Festival di Sanremo nel febbraio 2023

Infine, ma non per importanza, Amadeus sarà al timone della 73esima edizione del Festival di Sanremo nel febbraio 2023. Saranno presenti 25 artisti che gareggeranno al fine di incoronare la canzone vincitrice. Ricordiamo che tre artisti saranno selezionati direttamente da Sanremo Giovani. Come ha già ampiamente anticipato Amadeus, ad affiancarlo per le cinque serate ci sarà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Insomma, l’agenda di Amadeus è fitta di appuntamenti tv e il pubblico non vede l’ora di riaccogliere nelle proprie case il volto amico del conduttore siciliano. Siete d’accordo?