Domenica 4 dicembre nel corso del TG1 delle 13.30 il conduttore e Direttore Artistico di Sanremo 2023, Amadeus ha svelato i nomi dei Big in gara. Venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai1 andrà in onda Sanremo Giovani, dove saranno svelati i tre nomi per partecipare alla 73^ edizione del Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. Chi sono i 12 candidati? Seguiteci nella lettura e lo scopriremo assieme.

Sanremo Giovani: Amadeus annuncia il cast dei 12 cantanti in gara

In prima serata su Rai1 venerdì 16 dicembre 2022 andrà in onda Sanremo Giovani dal Teatro del Casinò di Saremo dove si esibiranno 12 cantanti e solo tre di loro saranno scelti per poi partecipare al Festival Di Sanremo che si terrà a febbraio 2023. Ma chi sono i 12 ragazzi che si contenderanno i posti – ricordiamo che sono solo tre – per la partecipazione a Sanremo 2023?

I nomi dei 12 cantanti scelti per gareggiare il 16 dicembre a Sanremo Giovani

Dopo tre mesi di lavoro e 1263 brani esaminati tra selezioni dal vivo e ascolto, Amadeus ha svelato finalmente chi saranno i protagonisti di Sanremo Giovani: 4 provenienti da Area Sanremo che sono:

FIAT 131 con Pupille;

con Pupille; COLLA ZIO con Asfalto,

con Asfalto, NOOR con Tu Amelie

con Tu Amelie ROMEO & DRILL con Giorno di scuola.

Tutti gli altri cantanti di Sanremo Giovani: i nomi

GIANMARIA con La città che odi,

con La città che odi, GIUSE THE LIZIA con Sincera,

con Sincera, MANINNI con Mille Porte,

con Mille Porte, MIDA con Maldite,

con Maldite, OLLY con L’anima balla,

con L’anima balla, SETHU con Sottoterra,

con Sottoterra, SHAR I con Sotto Voce,

I con Sotto Voce, WILL con Le cose più importanti.

Sanremo Giovani: le commissioni che hanno scelto i brani

I cantanti sono stati scelti da due commissioni: la commissione musicale Rai, composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli.

La commissione di Area Sanremo composta da Lavinia Iannarilli, dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, nonché dal direttore artistico Amadeus.

Amadeus raggiunto da Sorrisi, rende noto:

«Il livello artistico è cresciuto e risponde pienamente alle richieste del mercato discografico» ha commentato Amadeus, che aggiunge: «Tutto questo avvalora la decisione di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione “Nuove proposte”».

Appuntamento quindi venerdì 16 dicembre 2022 in prime time su Rai1 con Sanremo Giovani.