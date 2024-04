Amadeus pronto a lasciare la Rai? Da giorni si rincorrono indiscrezioni sul futuro del conduttore ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Anche Fiorello ha detto la sua!

Amadeus fuori dalla Rai? Fiorello: “cambiamenti in atto”

Il futuro di Amadeus potrebbe essere lontano dalla Rai. Il conduttore e direttore artistico degli ultimi cinque Festival della Canzone di Sanremo potrebbe lasciare la Rai. Dopo le indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia anche Fiorello durante l’ultima puntata di VivaRai2 si è espresso parlando dell’amico e collega. Lo showman siciliano ci ha scherzato su rivelando ai telespettatori: «ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...».

Non solo alla domanda ‘Amadeus resta in Rai o va altrove?’, Fiorello ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del ‘Silenzio fuori ordinanza’ rivelando le risate generali: «questo lo dedico alla Rai». Ma non finisce qui, visto che Fiore restando in tema ha parlato anche del possibile sostituto di Amadeus nel game show “Affari tuoi”: «il governo avrà più spazio in tv? Vi dico solo che i pacchi, qualora un giorno non dovessero essere più di Amadeus, li condurrà il ministro Lollobrigida».

Amadeus fuori dalla Rai? “Sarebbe vicino all’uscita da Viale Mazzini”

Sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto di Amadeus con la Rai. Al momento, stando alle indiscrezioni pubblicate sul sito Dagospia, ci sarebbe una situazione di stallo che potrebbe portare all’addio del conduttore a mamma Rai. I motivi del contendere non sarebbero di tipo economico, ma riguarderebbe l’incertezza legata ai rinnovi dei vertici della Rai. Una parte dell’azienda di Viale Mazzini è pronta a tutto pur di rinnovare il contratto del conduttore arrivando a proporgli anche offerte economicamente importanti, ma al momento la soluzione è ancora lontana. Cosa succederà?