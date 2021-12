Ieri sera, domenica 19 dicembre 2021, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la finale di All Together Now 2021, lo show condotto da Michelle Hunziker. La giuria composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo insieme al Muro Umano composto da 100 personaggi noti legati al mondo della musica, hanno commentato e votato ancora una volta le esibizioni dei 7 cantanti rimasti in gara, e vale a dire: Jalisse Bascià, Carola Campagna, Giacomo Voli, Michelle Perera, Samir Abass, Vincenzo Cantiello e Michelangelo Falcone.

All Together Now 2021: la finale andata in onda domenica 19 dicembre

Durante la prima manche dell’ultima puntata di All Together Now 2021 abbiamo assistito alle esibizioni dei 7 concorrenti rimasti in gara, sulle note di celebri brani italiani ed internazionali. Michelangelo Falcone ha scelto di esibirsi sulle note del brano “Ti scatterò una foto”, Carola Campagna ha scelto il brano “Somewhere”, Samir Abass ha scelto “Sicily”, Michelle Perera con “A believe a can fly”, Jalisse Bascià ha scelto di esibirsi sulle note del brano “Spalle al muro”, Vincenzo Cantiello con “Come foglie”, Giacomo Voli ha scelto di esibirsi sulle note del brano “Sweet Child O’ Mine”. I voti dati dal muro uniti a quelli della giuria hanno decretato che la prima concorrente eliminata della serata è Jalisse Bascià.

Le tre sfide a due

La seconda manche ha visto i 6 concorrenti rimasti, sfidarsi l’uno contro l’altro. I tre che hanno avuto 100 punti hanno dovuto scegliere chi sfidare: Carola Campagna ha scelto Samir Abass, Michelle Perera ha sfidato Giacomo Voli, Vincenzo Cantiello si è scontrato con Michelangelo Falcone. Chi perdeva la sfida era eliminato, gli altri tre avrebbero preso parte invece alla sfida finale. A passare all’ultima sfida sono stati Carola Campagna, Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello.

I duetti con la giuria di All Together Now 2021

Arrivati alla fase finale la gara si è fatta ancora più intensa. I tre finalisti hanno dovuto duettare con i componenti della giuria. Carola Campagna canta con Francesco Renga sulle note del brano “Arriverà”, Giacomo Voli con Anna Tatangelo cantano “Shallow”, mentre Vincenzo Cantiello e Rita Pavone cantano “Gimme Some Lovin'”.

Giacomo Voli è il vincitore di All Together Now 2021

A vincere alla sfida finale è stato Giacomo Voli, che si aggiudica il montepremi di 100mila euro. Il secondo posto è andato a Vincenzo Cantiello, terza classificata Carola Campagna. Il premio di Wind Tre da 15mila euro è andato a Michelle Perera.

All Together Now 2021: ospiti e curiosità della finale

Ospite a sorpresa della finale di All Together Now, è stata Aurora Ramazzotti che ha duettato con Rita Pavone. Sul palco è arrivato anche Eki vincitore della scorsa edizione, che si esibisce in una strabiliante performance del brano di Michael Jackson “Another part of me”. Sorpresa poi anche per Carola Campagna che ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento dal suo fidanzato. La risposta di Carola alla proposta di matrimonio è stata Si. Ecco il video Mediaset con il meglio della finale.