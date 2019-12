All Together Now torna in prima serata su Canale 5 con la terza puntata. Al timone ritroveremo Michelle Hunziker, mentre nelle vesti di presidente della giuria il rapper J-Ax. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda questa sera, giovedì 19 dicembre 2019 su Canale 5.

All Together Now puntate, le anticipazioni di giovedì 19 dicembre 2019

Giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda il terzo appuntamento di All Together Now, il game show musicale di grandissimo successo prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, presidente della giuria del muro.

Come sempre al centro dello show i concorrenti, accuratamente scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci, che arrivano sul palcoscenico per esibirsi dal vivo. Le performance di ogni singolo concorrente sono sottoposte all’insindacabile giudizio del Muro Umano al cui interno ci sono 100 personaggi provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo. Tra questi anche artisti del calibro di Mietta, Silvia Mezzanotte, Marco Ligabue e tanti altri. Durante la puntata i concorrenti che avranno raggiunto il numero più alto di “voti positivi” da parte del muro potranno accedere alla puntata finale e giocarsi così il montepremi finale del valore di 50 mila euro.

All Together Now, ospiti di stasera

Ospiti della terza puntata di All Together Now 2019-2020 questa settimana saranno: la cantante Anna Tatangelo, l’aquila di Ligonchio Iva Zanicchi e l’amatissimo Cristiano Malgioglio.

Ricordiamo che il game show musicale sarà trasmesso in prima serata su Canale 5, ma come tutti i programmi di Mediaset è possibile seguirlo anche in streaming tramite il servizio Mediaset Play disponibile tramite sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate. Non solo, il programma è anche visibile tramite la app di SuperGuida Tv gratuita e disponibile per tutti i sistemi operativi.